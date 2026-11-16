Das Thalersee-Restaurant „Thaler See Garten“ in Thal bei Graz ist erneut insolvent und hat seinen Betrieb eingestellt. Über die Betreibergesellschaft KRAFTMoments KMG GmbH wurde am 13. November 2026 ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf mindestens 1,46 Millionen Euro. Elf Beschäftigte und mindestens 43 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Bereits im Jänner 2026 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung durchlaufen. Ein Sanierungsplan wurde angenommen und bestätigt, doch die vereinbarten Raten konnten nicht mehr bezahlt werden. Dadurch leben 50 Prozent der ursprünglichen Altforderungen wieder auf. Hinzu kommen neue Verbindlichkeiten. Den Schulden von rund 1,46 Millionen Euro stehen laut Insolvenzantrag Vermögenswerte von lediglich 120.500 Euro gegenüber, deren tatsächlicher Wert noch geprüft werden muss.

Als Ursachen nennt die Betreibergesellschaft anhaltende Liquiditätsprobleme sowie ausstehende Zahlungen an Lieferanten, Beschäftigte und öffentliche Gläubiger. Zusätzlich wurde der Bestandvertrag für den Standort vorzeitig aufgelöst. Damit sei dem Unternehmen die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden, wie aus der Insolvenzmeldung des Alpenländischen Kreditorenverbands hervorgeht.

Holding Graz sucht neuen Betreiber für Thalersee-Restaurant

Das Restaurant mit sechs angeschlossenen Gästezimmern hatte erst 2024 unter dem Namen Thaler See Garten einen Neustart gewagt. Hinter der Betreibergesellschaft steht der Wiener Unternehmer Anton Borkmann als Alleingesellschafter. Am 11. November wurde der Betrieb eingestellt. Eine weitere Sanierung ist laut AKV nicht vorgesehen, die Gesellschaft soll liquidiert werden.