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Rolling Pin Talks mit Josef Donhauser: „Es gab nie einen Masterplan“

Josef DonhauserPodcast
Vom beinahe insolventen Familienbetrieb zu rund 2.300 Mitarbeitern: Josef Donhauser spricht im Rolling Pin Podcast über Wachstum, Risiko und warum sein Bauchgefühl bis heute stärker ist als jede Excel-Liste.
August 28, 2026

Als Josef Donhauser die elterliche Konditorei übernahm, galt der Betrieb wirtschaftlich als kaum überlebensfähig. Heute zählt die DoN group zu den größten privat geführten Gastronomie- und Cateringunternehmen Österreichs. Einen großen Plan dafür habe es nie gegeben. „Der Weg entsteht im Gehen“, sagt Donhauser.

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Vom Familienbetrieb zum Großunternehmen

Im Podcast erzählt Donhauser, wie aus einzelnen Entscheidungen ein Unternehmen mit Gastronomie-, Catering- und Hospitality-Konzepten wurde. Eine frühe Erkenntnis habe ihn besonders geprägt: Zu klein zu sein, könne gefährlich sein – Wachstum dagegen neue Möglichkeiten schaffen.

Trotz rund 2.300 Mitarbeitern will Donhauser sein Unternehmen bis heute nicht als Konzern verstanden wissen. Starre Strukturen schrecken ihn ab. Gleichzeitig weiß er, dass schnelles Wachstum gefährlich wird, wenn die Organisation nicht mithält.

Bauchgefühl schlägt Excel

Bei neuen Projekten verlässt sich Donhauser weiterhin stark auf Intuition. Zahlen seien wichtig, doch ein Projekt müsse ihn auch emotionalisieren. So entstehen Entscheidungen, die nicht immer den sichersten Weg versprechen – dafür oft den spannendsten.

Eine Folge über Wachstum, Risiko und unternehmerischen Instinkt. Josef Donhauser erzählt, warum Erfolg für ihn weniger mit einem perfekten Plan als mit Bewegung zu tun hat – und warum der nächste Schritt oft erst sichtbar wird, wenn man ihn geht.

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