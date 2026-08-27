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Neue Dramaturgie: Sternekoch Lukas Kienbauer eröffnet Restaurant nach Umbau wieder

Lukas KienbauerRestaurant
Zehn Jahre nach der Eröffnung stellt Lukas Kienbauer sein Schärdinger Restaurant neu auf. Mehr Ruhe im Raum und eine geschärfte Menüdramaturgie sollen das Erlebnis künftig noch stärker prägen.
August 27, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Foto Reiniger | Joerg Lehmann

Nach einer umfassenden Neugestaltung hat das Lukas Restaurant am 26. August wieder geöffnet. Größere Abstände zwischen den Tischen, mehr Privatsphäre und ein ruhigeres Raumgefühl bilden künftig den Rahmen für Kienbauers Küche. Für den Sternekoch ist der Umbau vor allem der nächste Entwicklungsschritt nach zehn Jahren am Standort.

Restaurant-Lukas-Kienbauer

Nach einer umfassenden Neugestaltung hat das Lukas Restaurant am 26. August wieder geöffnet. Größere Abstände zwischen den Tischen, mehr Privatsphäre und ein ruhigeres Raumgefühl bilden künftig den Rahmen für Kienbauers Küche. Für den Sternekoch ist der Umbau vor allem der nächste Entwicklungsschritt nach zehn Jahren am Standort.

Lukas-Kienbauer-Credit-Joerg-Lehmann-scaled

Restaurant-Lukas-Kienbauer

Auch kulinarisch hat Kienbauer seine Linie in den vergangenen Jahren weiter geschärft. Im Mittelpunkt stehen japanische Präzision, französisches Handwerk sowie Produkte und Jahreszeiten aus dem Innviertel. Diese drei Einflüsse sollen künftig noch klarer zusammenspielen.

Kaiseki prägt die Menüdramaturgie

Eine wichtige Rolle spielt dabei die japanische Kaiseki-Tradition. Kienbauer übernimmt daraus vor allem die Idee, einen gesamten Abend als zusammenhängende Dramaturgie zu denken – von der Reihenfolge der Gerichte über Produkt und Zubereitung bis zu Geschirr, Service und Atmosphäre.

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„Mich fasziniert am Kaiseki besonders die Dramaturgie“, sagt Kienbauer.

Entscheidend sei für ihn, wie Rhythmus, Spannung und Ruhe über den gesamten Abend funktionieren. Das vollständige Menü umfasst zwölf kulinarische Momente und verbindet diese Inspiration mit seiner eigenen Handschrift zwischen Japan, Frankreich und dem Innviertel.

Zehn Jahre Lukas Restaurant

Kienbauer eröffnete das Lukas Restaurant 2016 in Schärding. Heute ist das Haus mit einem Michelin-Stern, vier Hauben im Gault&Millau und 97 Punkten im Falstaff Restaurantguide ausgezeichnet. 2021 kam am selben Standort das Lukas Izakaya als zweites Konzept hinzu.

Den Umbau versteht Kienbauer entsprechend als Weiterentwicklung des Bestehenden. Künftig sollen mehr Komfort und Ruhe im Gastraum noch stärker mit der Entwicklung seiner Küche zusammenspielen.

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