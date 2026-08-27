Fast-Food-Kette Pommes Freunde treibt Österreich-Expansion voran

Pommes Freunde will in Österreich in den kommenden Jahren ein dichteres Standortnetz aufbauen. Die 2009 in München gegründete Fast-Food-Kette setzt auf Pommes, Burger, Hotdogs und Currywurst und betreibt mehr als 60 Standorte. In Österreich ist Pommes Freunde bislang mit einem Store in Wien vertreten. Seit 1. August verantwortet Bernhard Kloucek die Standortentwicklung im Land und soll vor allem neue Flächen finden.

Pommes Freunde will in Österreich in den kommenden Jahren ein dichteres Standortnetz aufbauen. Die 2009 in München gegründete Fast-Food-Kette setzt auf Pommes, Burger, Hotdogs und Currywurst und betreibt mehr als 60 Standorte. In Österreich ist Pommes Freunde bislang mit einem Store in Wien vertreten. Seit 1. August verantwortet Bernhard Kloucek die Standortentwicklung im Land und soll vor allem neue Flächen finden.

Im Fokus stehen zunächst die fünf Ballungsräume Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Gesucht werden hochfrequentierte Lagen in Innenstädten, an Bahnhöfen und Verkehrsknotenpunkten, in Shoppingcentern sowie an touristisch stark frequentierten Standorten.

Bis zu 30 Standorte geplant

Beim Tempo hat sich Pommes Freunde klare Ziele gesetzt: Rund fünf Neueröffnungen pro Jahr sind vorgesehen. In den kommenden drei bis fünf Jahren soll zunächst ein stabiles Netz in den wichtigsten Ballungsräumen entstehen. Langfristig sieht das Unternehmen Potenzial für 20 bis 30 Stores in Österreich.

„Mit unserem ersten Standort in Wien haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt und gesehen, dass Pommes Freunde auch in Österreich funktioniert“, sagt Gründer und Geschäftsführer Sebastian Petz.

Österreich sei aufgrund der geografischen Nähe, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ähnlicher Konsumgewohnheiten ein attraktiver Wachstumsmarkt.

Kloucek soll die Expansion vor Ort vor allem über die Standortsuche vorantreiben und die Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss begleiten. Mit ihm schafft Pommes Freunde erstmals eine eigene lokale Struktur für die Standortentwicklung in Österreich und legt damit die Basis für den geplanten Ausbau.