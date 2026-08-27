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Jamie-Oliver-Mentor Gennaro Contaldo startet neues Restaurantprojekt

Fast zwei Jahrzehnte nach seinem letzten eigenen Restaurant startet Gennaro Contaldo ein neues Kapitel in London.
August 27, 2026 | Text: Redaktion

Noch in diesem Herbst eröffnet der 77-Jährige in Soho eine neue Trattoria mit gerade einmal 32 Plätzen. Für den Jamie-Oliver-Mentor ist es das erste eigene Restaurantprojekt seit der Schließung seines Passione im Jahr 2009. Statt auf Größe setzt Contaldo bewusst auf ein kleines, persönliches Konzept – und ist damit erstmals seit 2009 wieder mit einem eigenen Lokal in London vertreten.

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Noch in diesem Herbst eröffnet der 77-Jährige in Soho eine neue Trattoria mit gerade einmal 32 Plätzen. Für den Jamie-Oliver-Mentor ist es das erste eigene Restaurantprojekt seit der Schließung seines Passione im Jahr 2009. Statt auf Größe setzt Contaldo bewusst auf ein kleines, persönliches Konzept – und ist damit erstmals seit 2009 wieder mit einem eigenen Lokal in London vertreten.

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BOLO heißt das neue Lokal, das Contaldo gemeinsam mit der Brava Hospitality Group an der Glasshouse Street eröffnet. Der Name leitet sich von Contaldos Bolognese-Rezept ab – und gibt bereits einen Hinweis darauf, wohin die kulinarische Reise geht.

Auf der Karte stehen unter anderem Bolognese-Ragù, Lemon Tagliolini und Seafood Pasta, inspiriert von Contaldos Heimat an der Amalfiküste. Dazu kommen frisch gemachte Pasta und saisonale Vorspeisen. Auch beim Wein bleibt das Konzept bewusst reduziert: Vorgesehen ist jeweils nur ein Wein pro Farbe. Contaldo selbst beschreibt BOLO als kleine, lebhafte Trattoria mit einigen seiner liebsten Gerichte.

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Gennaros legendäres Ragu. „Das gab es bei uns in der Familie jeden Sonntag“, sagt er.

Brava baut Gastro-Portfolio weiter aus

Mit BOLO erweitert Brava sein Engagement in der Londoner Gastronomie. Erst im März 2026 hatte die Gruppe gemeinsam mit Jamie Oliver Restaurants Jamie’s Italian nach siebenjähriger Pause zurück nach Großbritannien gebracht. Am Leicester Square eröffnete dafür der erste neue Standort der Marke.

Auch Contaldo ist eng mit Jamie Oliver verbunden. Der Italiener gilt als einer seiner wichtigsten frühen Mentoren und prägte Oliver bereits zu Beginn seiner Karriere. Beim Comeback von Jamie’s Italian unterstützte Contaldo erneut das Küchenteam. Mit BOLO folgt nun sein eigenes neues Lokal – ebenfalls gemeinsam mit Brava.

 _____________

Jamie Oliver live erleben

Jamie Oliver ist am 28. und 29. September 2026 bei der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf dabei.

Der britische Starkoch, Gastronom und Kochbuchautor zählt zu den bekanntesten Namen der internationalen Food-Szene und wird in Düsseldorf live auf der Bühne zu erleben sein.

Tickets für die Rolling Pin.Convention Germany gibt es hier.

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