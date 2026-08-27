Jamie-Oliver-Mentor Gennaro Contaldo startet neues Restaurantprojekt

Auch Contaldo ist eng mit Jamie Oliver verbunden. Der Italiener gilt als einer seiner wichtigsten frühen Mentoren und prägte Oliver bereits zu Beginn seiner Karriere. Beim Comeback von Jamie’s Italian unterstützte Contaldo erneut das Küchenteam. Mit BOLO folgt nun sein eigenes neues Lokal – ebenfalls gemeinsam mit Brava.

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Jamie Oliver live erleben

Jamie Oliver ist am 28. und 29. September 2026 bei der Rolling Pin.Convention in Düsseldorf dabei.

Der britische Starkoch, Gastronom und Kochbuchautor zählt zu den bekanntesten Namen der internationalen Food-Szene und wird in Düsseldorf live auf der Bühne zu erleben sein.

Tickets für die Rolling Pin.Convention Germany gibt es hier.