Milliarden-Weinkeller: Airline Emirates bringt neue Raritäten an Bord

Rund fünf Millionen Flaschen lagert Emirates in eigens dafür vorgesehenen Einrichtungen in Frankreich. Viele davon kauft die Fluggesellschaft Jahre vor dem Ausschank und lässt sie gezielt reifen. In den nächsten Monaten kommen neue Jahrgänge und Raritäten in allen Reiseklassen ins Glas – darunter Dom Pérignon Vintage 2017 und ein mehr als 20 Jahre gereifter Château Mouton Rothschild.

Rund fünf Millionen Flaschen lagert Emirates in eigens dafür vorgesehenen Einrichtungen in Frankreich. Viele davon kauft die Fluggesellschaft Jahre vor dem Ausschank und lässt sie gezielt reifen. In den nächsten Monaten kommen neue Jahrgänge und Raritäten in allen Reiseklassen ins Glas – darunter Dom Pérignon Vintage 2017 und ein mehr als 20 Jahre gereifter Château Mouton Rothschild.

Weine werden bis zu 15 Jahre gereift

Hinter dem Angebot steckt eine langfristige Einkaufsstrategie. Bordeaux-Weine für die Business Class reifen bei Emirates in der Regel mindestens acht bis zehn Jahre, ausgewählte Flaschen für die First Class sogar zwölf bis 15 Jahre. Damit sichert sich die Airline auch kleinere Kontingente und Jahrgänge, die zum Zeitpunkt des Ausschanks nur noch schwer erhältlich sind.

Bei der Auswahl geht es zudem nicht allein um große Namen. Die Weine werden laut Emirates danach beurteilt, wie Frucht, Säure, Tannine, Holzeinsatz und Reife sowohl am Boden als auch in Reiseflughöhe zur Geltung kommen.

Dom Pérignon, Mouton Rothschild und eine Premiere

Zu den prominentesten Neuzugängen zählt Dom Pérignon Vintage 2017, der gegen Jahresende weltweit in der First Class ausgeschenkt werden soll. Auf Flügen nach Großbritannien folgt ab Oktober Château Mouton Rothschild 2003. Je nach Strecke kommen weitere Spitzenweine aus Frankreich, Australien, Chile und Südafrika hinzu.

Auch in den übrigen Klassen wird das Sortiment erweitert. Eine Besonderheit gibt es in der Premium Economy: Mit Wiston Estate Brut NV serviert Emirates erstmals einen englischen Schaumwein – zunächst exklusiv auf Verbindungen nach Großbritannien. Neue Weine aus Frankreich und Südafrika ergänzen zudem das Angebot in der Economy Class.