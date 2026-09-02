Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Fast-Food-Riese Taco Bell steht vor Deutschlandstart

Nach mehreren Anläufen wird es für Taco Bell in Deutschland konkret. Die US-Kette hat den ersten regulären Standort angekündigt – weitere sollen folgen.
September 2, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Shutterstock

Ende September soll in Köln das erste öffentlich zugängliche Taco-Bell-Restaurant des Landes eröffnen. Bislang war die Marke in Deutschland ausschließlich auf US-Militärstützpunkten vertreten. Für den neuen Anlauf setzt Taco Bell auf regionale Partner: Im Rheinland übernimmt die Feel Better Holding den Ausbau und soll nach Köln weitere Standorte entwickeln. Damit beginnt für die US-Kette der nächste Versuch, sich dauerhaft auf dem deutschen Fast-Food-Markt zu etablieren.

Tacobell-Shutterstock

Ende September soll in Köln das erste öffentlich zugängliche Taco-Bell-Restaurant des Landes eröffnen. Bislang war die Marke in Deutschland ausschließlich auf US-Militärstützpunkten vertreten. Für den neuen Anlauf setzt Taco Bell auf regionale Partner: Im Rheinland übernimmt die Feel Better Holding den Ausbau und soll nach Köln weitere Standorte entwickeln. Damit beginnt für die US-Kette der nächste Versuch, sich dauerhaft auf dem deutschen Fast-Food-Markt zu etablieren.

Tacobell-Shutterstock

Start mit neuem Expansionsmodell

Der erste Deutschland-Anlauf war 2025 nach Differenzen mit einem nationalen Partner gestoppt worden. Nun setzt die zu Yum! Brands gehörende Kette auf sechs regionale Gebietsentwickler. Das Konzept selbst bleibt dabei klar auf die bekannten Taco-Bell-Klassiker rund um Tacos, Burritos und Quesadillas ausgerichtet.

Im Rheinland übernehmen Peter Gries und Lars Krämer mit der Feel Better Holding. Ihr Gebiet reicht von Bonn bis Kleve – für Bonn werden bereits Mitarbeiter gesucht. Wo genau der erste Kölner Standort eröffnen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch in Bayern steht mit der Lehmann Hotel und Gaststätten Holding ein Partner fest, geplant sind unter anderem Restaurants in München, Nürnberg und Passau.

Taco Bell peilt mindestens 100 Restaurants an

Köln soll nur der Anfang sein. Langfristig will Taco Bell in Deutschland mindestens 100 Restaurants eröffnen. Der Markt ist damit Teil einer deutlich größeren Expansionsstrategie: Außerhalb der USA soll die Zahl der Standorte bis 2030 auf mehr als 3.000 steigen. Aktuell zählt Taco Bell weltweit bereits über 9.000 Restaurants. Entscheidend für den Deutschlandstart seien dabei die richtigen Partner.

„Der Markteintritt von Taco Bell in Deutschland basiert auf unserem Anspruch, mit erstklassigen Franchisepartnern zusammenzuarbeiten“, sagt Ian Cranna, General Manager von Taco Bell Europe.

Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Verkauf von Berliner Luxushotel Adlon vorerst gescheitert
Beim geplanten Eigentümerwechsel des Berliner Traditionshotels gibt es die nächste Wendung. Die erforderliche Zustimmung blieb aus – dennoch ist das Thema noch nicht erledigt.
News
Fake-Bewertung für Unterkunft endet vor Gericht
Ein Gast bewertet eine Unterkunft, obwohl er dort nie übernachtet hat. Der Südtiroler Betrieb wehrt sich gegen die Rezension – und zieht schließlich vor Gericht.
News
Lifestyle-Hotelmarke 25hours plant erstes Haus in Thailand
25hours setzt seine Expansion in Asien fort und kündigt sein erstes Hotel in Thailand an.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Partie
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Buffetmitarbeiter (m/w/d)
Demi de Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Souschef
Kinderanimation
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Head of Sales, Marketing & PR
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Partie
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Commis de Rang (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Rezeptionsleitung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Partie / Patisserie (m/w/d)
Koordinator:in für Kommunikation & Administration
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Chef de Rang - Gastgeber im Restaurant
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Hausdame / Gouvernante (m/w/d)
Restaurantleitung mit Sommelier-Kenntnissen
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Rezeption, Gästebetreuung, Empfang, Reservierung
Chef de Rang / Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Barkeeper
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Jobs