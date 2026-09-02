Fast-Food-Riese Taco Bell steht vor Deutschlandstart

Ende September soll in Köln das erste öffentlich zugängliche Taco-Bell-Restaurant des Landes eröffnen. Bislang war die Marke in Deutschland ausschließlich auf US-Militärstützpunkten vertreten. Für den neuen Anlauf setzt Taco Bell auf regionale Partner: Im Rheinland übernimmt die Feel Better Holding den Ausbau und soll nach Köln weitere Standorte entwickeln. Damit beginnt für die US-Kette der nächste Versuch, sich dauerhaft auf dem deutschen Fast-Food-Markt zu etablieren.

Ende September soll in Köln das erste öffentlich zugängliche Taco-Bell-Restaurant des Landes eröffnen. Bislang war die Marke in Deutschland ausschließlich auf US-Militärstützpunkten vertreten. Für den neuen Anlauf setzt Taco Bell auf regionale Partner: Im Rheinland übernimmt die Feel Better Holding den Ausbau und soll nach Köln weitere Standorte entwickeln. Damit beginnt für die US-Kette der nächste Versuch, sich dauerhaft auf dem deutschen Fast-Food-Markt zu etablieren.

Start mit neuem Expansionsmodell

Der erste Deutschland-Anlauf war 2025 nach Differenzen mit einem nationalen Partner gestoppt worden. Nun setzt die zu Yum! Brands gehörende Kette auf sechs regionale Gebietsentwickler. Das Konzept selbst bleibt dabei klar auf die bekannten Taco-Bell-Klassiker rund um Tacos, Burritos und Quesadillas ausgerichtet.

Im Rheinland übernehmen Peter Gries und Lars Krämer mit der Feel Better Holding. Ihr Gebiet reicht von Bonn bis Kleve – für Bonn werden bereits Mitarbeiter gesucht. Wo genau der erste Kölner Standort eröffnen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch in Bayern steht mit der Lehmann Hotel und Gaststätten Holding ein Partner fest, geplant sind unter anderem Restaurants in München, Nürnberg und Passau.

Taco Bell peilt mindestens 100 Restaurants an

Köln soll nur der Anfang sein. Langfristig will Taco Bell in Deutschland mindestens 100 Restaurants eröffnen. Der Markt ist damit Teil einer deutlich größeren Expansionsstrategie: Außerhalb der USA soll die Zahl der Standorte bis 2030 auf mehr als 3.000 steigen. Aktuell zählt Taco Bell weltweit bereits über 9.000 Restaurants. Entscheidend für den Deutschlandstart seien dabei die richtigen Partner.

„Der Markteintritt von Taco Bell in Deutschland basiert auf unserem Anspruch, mit erstklassigen Franchisepartnern zusammenzuarbeiten“, sagt Ian Cranna, General Manager von Taco Bell Europe.