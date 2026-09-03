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Führungswechsel bei TUI Blue: Louise Bates übernimmt

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Nach mehr als zehn Jahren im TUI-Konzern gibt Artur Gerber seine operative Verantwortung ab. Seine Nachfolge in der Geschäftsführung übernimmt Louise Bates.
September 3, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: TUI

Wechsel an der Spitze von TUI Blue: Artur Gerber legt seine Funktion als Geschäftsführer der TUI Blue Hotel Betriebsgesellschaft nieder. Die Verantwortung übernimmt künftig Louise Bates, bislang Director Brand & Products TUI Hotels & Resorts. Gemeinsam mit Bernd Mäser führt sie das Geschäftsfeld innerhalb von TUI Hotels & Resorts.

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Die neue Geschäftsführerin TUI Blue, Louise Bates

Wechsel an der Spitze von TUI Blue: Artur Gerber legt seine Funktion als Geschäftsführer der TUI Blue Hotel Betriebsgesellschaft nieder. Die Verantwortung übernimmt künftig Louise Bates, bislang Director Brand & Products TUI Hotels & Resorts. Gemeinsam mit Bernd Mäser führt sie das Geschäftsfeld innerhalb von TUI Hotels & Resorts.

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Die neue Geschäftsführerin TUI Blue, Louise Bates

Gerber verlässt TUI nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch, bleibt dem Konzern allerdings als Berater verbunden. Der 61-Jährige war seit 2015 für TUI tätig und prägte vor allem den internationalen Ausbau von TUI Blue.

Unter seiner Führung entwickelte sich die Marke zu einem internationalen Hotelportfolio. Auch an der Entwicklung und Einführung der Luxusmarke The Mora war Gerber beteiligt. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörten der Ausbau des Hotelgeschäfts in China sowie die Entwicklung neuer Hotel-Cluster in Afrika.

Louise Bates übernimmt

Mit Louise Bates rückt eine langjährige TUI-Managerin in die Geschäftsführung auf. Sie verantwortete bislang den Bereich Brand & Products bei TUI Hotels & Resorts und war zuvor unter anderem an der Entwicklung der Hotelkonzepte TUI Sensatori und TUI Sensimar beteiligt.

Bates arbeitet künftig eng mit Bernd Mäser zusammen. Dieser ist seit 1. Mai 2026 CEO von TUI Hotels & Resorts und verantwortet damit übergeordnet die konzerneigenen Hotel- und Clubmarken wie Robinson, TUI Magic Life, TUI Blue und The Mora.

TUI-COO Marco Ciomperlik würdigte Gerbers Rolle beim internationalen Ausbau der Hotelsparte: “Für seinen großen Einsatz und seine langjährige erfolgreiche Arbeit danke ich ihm im Namen des gesamten TUI Teams sehr herzlich. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm persönlich und beruflich alles Gute. Ich freue mich sehr, dass mit Louise Bates eine international erfahrene Managerin aus dem TUI Konzern die Geschäftsführung der Marke TUI Blue und der TUI Hotel Betriebsgesellschaft übernimmt. Louise Bates hat Hotelkonzepte wie TUI Sensatori und TUI Sensimar erfolgreich verantwortet und weiterentwickelt und ist mit internationalen Hotel-Partnern bestens vernetzt.”

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