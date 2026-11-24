Nikolaus Platteter tauscht die Wiener Ringstraße gegen den Arlberg. Zum 4. Dezember 2026 übernimmt der bisherige Küchenchef des OPUS im Hotel Imperial die gesamte Kulinarik im Severin*s – The Alpine Retreat . Damit kehrt der gebürtige Oberösterreicher nach seiner Station in der Bundeshauptstadt in die alpine Hotellerie zurück: Vor seinem Wechsel nach Wien hatte er bereits die Küche des Beef Club im Schlosshotel Fiss geleitet.

Nikolaus Platteter tauscht die Wiener Ringstraße gegen den Arlberg. Zum 4. Dezember 2026 übernimmt der bisherige Küchenchef des OPUS im Hotel Imperial die gesamte Kulinarik im Severin*s – The Alpine Retreat. Damit kehrt der gebürtige Oberösterreicher nach seiner Station in der Bundeshauptstadt in die alpine Hotellerie zurück: Vor seinem Wechsel nach Wien hatte er bereits die Küche des Beef Club im Schlosshotel Fiss geleitet.

Über die Algarve in die Spitzenküche

Eine prägende Station in Platteters Laufbahn liegt an der portugiesischen Algarve. Sechs Jahre arbeitete er in der Vila Joya, zuletzt als Souschef. Unter Zwei-Sterne-Koch Dieter Koschina vertiefte er dort das klassische französische Handwerk, auf dem seine Küche bis heute aufbaut. Seinen anschließenden Weg als Küchenchef begleitete auch eine Auszeichnung: Der Beef Club erhielt 2025 unter seiner Führung einen Michelin-Stern.

Im September desselben Jahres folgte der Wechsel ins OPUS im Hotel Imperial. Dort verband Platteter seine französische Basis mit Einflüssen aus Asien, Mexiko und Spanien. Besonders deutlich zeigt sich dieser Zugang in seinen Saucen: Für eine Nage griff er auf die Aromen der thailändischen Tom Kha Gai zurück, eine Chorizo-Sauce setzte er auf Kalbsfond an. „Für bestimmte Zutaten muss man sich Zeit nehmen – das schmeckt man“, beschrieb er seinen Anspruch beim damaligen Antritt.

Neue Impulse für die Wintersaison

Im Severins will Platteter die Verbindung aus französischer Technik und internationalen Einflüssen fortführen. Seine neue Wirkungsstätte umfasst neun Suiten und eine separate Chalet Residence. Kulinarisch gehören ein À-la-carte-Restaurant, eine Bar und Lounge sowie ein Weinkeller zum Haus. „Im Severins freue ich mich darauf, meine Ideen einzubringen und gemeinsam mit dem Team neue Akzente zu setzen“, sagt der künftige Küchenchef.

Zum Winterstart verstärkt außerdem Yannick Freudenreich als stellvertretender Gastgeber das Team um General Manager Paul Gründemann. Er kommt vom Spa & Resort Bachmair Weissach am Tegernsee, wo er als Duty Manager und Junior Rooms Division Manager tätig war. Zuvor absolvierte er im Weissenhaus an der Ostsee ein duales Studium und eine Ausbildung zum Hotelfachmann, bevor er dort die Leitung des Front-Office-Teams übernahm.