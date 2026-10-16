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Gastronation: Kemal Üres holt Branchenköpfe und prominente Unternehmer nach Hamburg

GastronationGastronomieHamburgKemal Üres
Von den NENI-Machern bis zu Lukas Podolski: Bei der Gastronation teilen bekannte Köpfe ihre Erfahrungen. Im Mittelpunkt stehen unternehmerisches Wissen, neue Ideen und persönlicher Austausch.
Oktober 16, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Gastronation

Am 26. Oktober 2026 wird die Hamburger Georg Elser Halle im Grünen Bunker zum Treffpunkt der Gastrobranche. Die von Kemal Üres gegründete Gastro Business School veranstaltet die Gastronation, die auf 1.500 Plätze limitiert ist. Auf zwei Bühnen stehen Vorträge, Panels und Masterclasses auf dem Programm. Das Event verbindet fachlichen Input mit Festivalatmosphäre und richtet sich an Gründer, Familienbetriebe und Betreiber größerer Gastronomieunternehmen.

Kemal Üres

Am 26. Oktober 2026 wird die Hamburger Georg Elser Halle im Grünen Bunker zum Treffpunkt der Gastrobranche. Die von Kemal Üres gegründete Gastro Business School veranstaltet die Gastronation, die auf 1.500 Plätze limitiert ist. Auf zwei Bühnen stehen Vorträge, Panels und Masterclasses auf dem Programm. Das Event verbindet fachlichen Input mit Festivalatmosphäre und richtet sich an Gründer, Familienbetriebe und Betreiber größerer Gastronomieunternehmen.

Kemal Üres

Neue Perspektiven für den eigenen Betrieb

Die Gastronation setzt bei den Fragen an, für die zwischen Einkauf, Personalplanung und Service oft wenig Zeit bleibt: Wie lässt sich ein Betrieb wirtschaftlich führen, ohne beim eigenen Anspruch nachzugeben? Was macht eine starke Marke aus, und wie bleibt man als Gastgeber selbst auf Kurs? Unter den Leitgedanken Mut, Verbindung, Wissen und Netzwerk bringt das Event unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Die Masterclasses liefern dazu praktische Ansätze – etwa, wie Gastronomen ihr Umsatzpotenzial besser nutzen und trotz zunehmender Digitalisierung persönliche Gastfreundschaft pflegen können. Raum für Gespräche bietet der dreistöckige „Communication Tower“, in dem sich die Teilnehmer austauschen und neue Kontakte knüpfen können.

Hier kommt Erfahrung auf die Bühne

Wie unterschiedlich die Wege zum erfolgreichen Gastrogeschäft sein können, zeigen die Gäste auf der Bühne. Ilan und Nuriel Molcho geben anhand von NENI Foods Einblicke in den Aufbau einer internationalen Marke. Lukas Podolski spricht über seine unternehmerischen Erfahrungen mit Mangal Döner und Ice Cream United. Block-House-CEO Markus Gutendorff erzählt von seinem Weg vom Azubi an die Unternehmensspitze und den Erfahrungen, die ihn dabei geprägt haben. Sophia Hoffmann diskutiert mit Branchenkollegen über das Spannungsfeld zwischen Kostendruck und Qualität. Das vollständige Line-up samt Programm bietet weitere Gespräche und Vorträge aus Gastronomie, Sport und Kultur.

Speaker der Gastronation 2026

Gemeinsam die Branche weiterbringen

Gastgeber Kemal Üres ist Rolling Pin seit Jahren auch als Speaker der Convention verbunden. Mit der Gastronation schafft er eine weitere Gelegenheit, den Austausch innerhalb der Branche fortzusetzen und neue Impulse für den eigenen Betrieb mitzunehmen.

Dabei gehört das gemeinsame Feiern ebenso zum Konzept wie das Lernen voneinander: Tim Bendzko ist als Live-Act angekündigt, anschließend geht es zur offiziellen Afterparty in den Hamburger Club Gaga. Einlass ist am 26. Oktober ab 10 Uhr, das Programm beginnt um 11 Uhr. Tickets gibt es auf gastronation.com.

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