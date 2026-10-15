Joachim Wissler schlägt mit dem Althoff Eats Club ein neues Kapitel auf

Joachim Wissler erweitert seine Rolle als Grand Chef der Althoff Hotels. Mit dem neuen Althoff Eats Club startet eine kostenfreie Plattform, auf der er Restaurants empfiehlt, Winzer und Produzenten vorstellt und Einblicke in seine kulinarischen Entdeckungen gibt. Die ersten Beiträge sind bereits online. Im Mittelpunkt steht die Frage, was einen Spitzenkoch überzeugt, wenn er selbst als Gast am Tisch sitzt.

Joachim Wissler erweitert seine Rolle als Grand Chef der Althoff Hotels. Mit dem neuen Althoff Eats Club startet eine kostenfreie Plattform, auf der er Restaurants empfiehlt, Winzer und Produzenten vorstellt und Einblicke in seine kulinarischen Entdeckungen gibt. Die ersten Beiträge sind bereits online. Im Mittelpunkt steht die Frage, was einen Spitzenkoch überzeugt, wenn er selbst als Gast am Tisch sitzt.

Persönliche Empfehlungen statt Restaurantkritik

Für den Club besucht Wissler gastronomische Adressen und trifft die Menschen hinter Küche, Wein und Handwerk. Er stellt bekannte Restaurants ebenso vor wie Orte, die aus seiner Sicht mehr Aufmerksamkeit verdienen. Zu seinen ersten Entdeckungen zählt das neu eröffnete RAYA in München.

„Dabei geht es nicht um klassische Restaurantkritik, sondern um persönliche Empfehlungen und um die Geschichten hinter einem besonderen Geschmack oder einem außergewöhnlichen Abend“, erklärt Wissler. Entscheidend ist für ihn, was ihn selbst überrascht und inspiriert.

Sein Blick reicht dabei ausdrücklich über die Althoff-Häuser hinaus. Für CEO Frank Marrenbach ist das eine Weiterentwicklung der langjährigen Zusammenarbeit: Wisslers Erfahrung soll künftig stärker außerhalb der Küche und des einzelnen Restaurantbesuchs wirken.

Von neuen Adressen zum Handwerk dahinter

Das Angebot gliedert sich in fünf Themenbereiche. Neben Wein und Kulinarik sowie Reise- und Restaurantempfehlungen widmet sich der Club Innovationen und Gesundheit. Eine eigene Rubrik stellt Manufakturen, ihre Produkte und die Menschen dahinter vor. Rezepte aus den Küchen und Bars der Althoff Hotels ergänzen die Auswahl.

Auch weitere kulinarische Persönlichkeiten sollen ihre Perspektiven einbringen. Dazu kommen Blicke hinter die Kulissen der Hotelgruppe und Einladungen zu ausgewählten Veranstaltungen der Althoff Collection und AMERON Collection. So verbindet die Plattform Entdeckungen außerhalb des Unternehmens mit den eigenen gastronomischen Angeboten.

Kostenloser Club mit wechselnden Vorteilen

Nach der Registrierung erhalten Mitglieder Zugang zu den Inhalten und Informationen über Events sowie wechselnde Partnerangebote. Zum Start gehört etwa ein Rabatt von zehn Prozent auf die Weine des Weinguts Schloss Ortenberg dazu.

Der Althoff Eats Club ist unter althoffeatsclub.com erreichbar. Ergänzend begleitet @althoffeatsclub auf Instagram die Plattform mit Empfehlungen und Einblicken. Ein eigener Newsletter und regelmäßige Benachrichtigungen über die Web-App sind für die weitere Entwicklung vorgesehen.