Dan Carney, Mitgründer der Fast-Food-Kette Pizza Hut, ist tot. Der US-Unternehmer starb am 13. November 2026 im Alter von 95 Jahren in seiner Heimatstadt Wichita im Bundesstaat Kansas. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Frank hatte er 1958 das erste Pizza-Hut-Restaurant eröffnet und daraus eine internationale Gastronomiemarke aufgebaut.

Dan Carney, Mitgründer der Fast-Food-Kette Pizza Hut, ist tot. Der US-Unternehmer starb am 13. November 2026 im Alter von 95 Jahren in seiner Heimatstadt Wichita im Bundesstaat Kansas. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Frank hatte er 1958 das erste Pizza-Hut-Restaurant eröffnet und daraus eine internationale Gastronomiemarke aufgebaut.

Von 600 Dollar Startkapital zur Weltmarke

Die Erfolgsgeschichte begann 1958 mit einem Darlehen von gerade einmal 600 US-Dollar, das sich die Brüder von ihrer Mutter liehen. In einem kleinen Gebäude in Wichita eröffneten sie ihre erste Pizzeria. Damals war Pizza in vielen Teilen der USA noch weitgehend unbekannt.

Die Geschäftsidee entwickelte sich rasch zum Erfolg. Bereits 1959 eröffneten die Brüder den ersten Franchisebetrieb in Topeka, Kansas. In den folgenden Jahren expandierte Pizza Hut landesweit. 1971 war das Unternehmen zur größten Pizzarestaurantkette der Welt aufgestiegen.

1977 verkauften die Brüder das Unternehmen für rund 300 Millionen US-Dollar an PepsiCo. Das ursprüngliche Restaurantgebäude wurde später auf das Gelände der Wichita State University verlegt und ist dort als Museum erhalten.

Ein Unternehmer mit bleibendem Einfluss

Auch nach dem Verkauf von Pizza Hut blieb Dan Carney unternehmerisch aktiv und engagierte sich für gemeinnützige Organisationen. Besonders eng war er mit der Wichita State University verbunden, die er über Jahrzehnte unterstützte.

Die Universität würdigte ihn als Unternehmer und Förderer, dessen Einfluss weit über den wirtschaftlichen Erfolg von Pizza Hut hinausreiche.

Sein jüngerer Bruder und Mitgründer Frank Carney war bereits 2020 im Alter von 82 Jahren gestorben. Dan Carney hinterlässt seine Ehefrau Gayla sowie Kinder und Enkelkinder.