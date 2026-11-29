Die internationale Spitzengastronomie verliert eine ihrer prägenden Persönlichkeiten: Drei-Sterne-Koch Juan Amador ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Wie das Restaurant AMADOR in einer offiziellen Medienmitteilung bekannt gab, starb der Spitzenkoch am Samstagnachmittag, dem 28. November 2026, in seinem Malatelier in Wien-Döbling. Als Todesursache wurde Herzversagen genannt.

Die internationale Spitzengastronomie verliert eine ihrer prägenden Persönlichkeiten: Drei-Sterne-Koch Juan Amador ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Wie das Restaurant AMADOR in einer offiziellen Medienmitteilung bekannt gab, starb der Spitzenkoch am Samstagnachmittag, dem 28. November 2026, in seinem Malatelier in Wien-Döbling. Als Todesursache wurde Herzversagen genannt.

Juan Amador prägte die europäische Spitzengastronomie

Der 1968 in Waiblingen geborene Sohn katalanisch-andalusischer Eltern wuchs in Schwaben auf und begann 1985 seine Kochlehre. Bereits mit 25 Jahren erhielt er seinen ersten Michelin-Stern.

Auf Basis der klassischen französischen Haute Cuisine entwickelte Amador einen eigenständigen Küchenstil, der stark von der spanischen Avantgarde beeinflusst war. Seine experimentelle Herangehensweise und die intensive Beschäftigung mit neuen Zubereitungstechniken machten ihn zu einem der bekanntesten Vertreter der modernen Er prägte die europäische Spitzengastronomie und schrieb in Österreich kulinarische Geschichte. Nun trauert die Branche um einen ihrer einflussreichsten Köche.

europäischen Spitzenküche.

2004 eröffnete Amador sein erstes eigenes Restaurant in Langen bei Frankfurt. Dort erkochte er drei Michelin-Sterne, die er nach dem Umzug nach Mannheim verteidigte.

In Wien schrieb er Gastronomiegeschichte

2015 zog Amador der Liebe wegen nach Wien. Ein Jahr später eröffnete er sein Restaurant in Döbling. 2019 gelang ihm ein historischer Erfolg: Das AMADOR wurde als erstes Restaurant in Österreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Neben seiner Arbeit als Koch widmete sich Amador zunehmend der bildenden Kunst. Unter dem Künstlernamen Rodama schuf er abstrakte Gemälde und präsentierte seine Werke unter anderem 2025 in einer Einzelausstellung in der Wiener Nitsch Foundation.

Seine Ehefrau, seine Angehörigen und das gesamte Restaurantteam trauern um den Spitzenkoch. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Wie es mit dem Restaurant AMADOR weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Laut Medienmitteilung sollen weitere Informationen zeitnah folgen. Gäste mit bestehenden Reservierungen werden persönlich kontaktiert.