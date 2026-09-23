Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Diebe räumen Weingut leer – 3.000 Flaschen Barolo gestohlen

Vier Vermummte, zwei Gabelstapler und rund drei Stunden Zeit: Beim Weingut Conterno Fantino im Piemont verschwanden mehr als 3.000 Flaschen Barolo im Wert von mehreren hunderttausend Euro.
September 23, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Conterno Fantino

Mehr als 3.000 Flaschen Barolo sind bei einem nächtlichen Einbruch aus dem Weingut Conterno Fantino in Monforte d’Alba verschwunden. Unter der Beute befinden sich Weine der Jahrgänge 2021 und 2022 sowie Magnum- und Großflaschen. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Von den Tätern und dem Wein fehlt bislang jede Spur.

Conterno-Fantino-Territorium

Mehr als 3.000 Flaschen Barolo sind bei einem nächtlichen Einbruch aus dem Weingut Conterno Fantino in Monforte d’Alba verschwunden. Unter der Beute befinden sich Weine der Jahrgänge 2021 und 2022 sowie Magnum- und Großflaschen. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Von den Tätern und dem Wein fehlt bislang jede Spur.

Conterno-Fantino-Territorium

Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, dass mehrere maskierte Täter gezielt durch das Lager gingen. Für den Abtransport nutzten sie sogar die beiden Gabelstapler des Weinguts und verluden die Flaschen auf mehrere Fahrzeuge. Italienische Medien berichten, dass sich die Täter mehrere Stunden auf dem Gelände aufhielten und bei ihrer Auswahl offenbar genau wussten, wonach sie suchten.

Unter den gestohlenen Weinen befinden sich Barolos aus mehreren Lagen des Hauses, darunter auch der Ginestra Vigna Sorì Ginestra. Das Weingut hat Händler und Kunden deshalb dazu aufgerufen, auffällige Angebote zu melden.

Conterno-Fantino-Barolo

Seit mehr als 40 Jahren Barolo aus Monforte d’Alba

Conterno Fantino gründeten Claudio Conterno und Guido Fantino 1982. Heute arbeitet auch die nächste Generation der beiden Familien im Betrieb. Das Weingut bewirtschaftet rund 27 Hektar Rebfläche in Monforte d’Alba, davon etwa 16 Hektar mit Nebbiolo.

Barolo bildet einen Schwerpunkt des Hauses. Conterno Fantino produziert mehrere Einzellagen-Barolos, darunter Ginestra Vigna Sorì Ginestra, Ginestra Vigna del Gris, Mosconi Vigna Ped und Castelletto Vigna Pressenda. Insgesamt entstehen im Weingut jährlich rund 150.000 Flaschen.

Warum Barolo so begehrt ist

Barolo zählt zu den bekanntesten Weinen Italiens und wird ausschließlich aus der Rebsorte Nebbiolo gekeltert. Produziert werden darf er nur in einem klar abgegrenzten Gebiet der Langhe im Piemont, zu dem auch Monforte d’Alba gehört.

Auch die Reifezeit ist streng geregelt: Barolo muss mindestens 38 Monate reifen, davon zumindest 18 Monate im Holz. Für einen Barolo Riserva sind mindestens 62 Monate vorgeschrieben. Hochwertige Abfüllungen können über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, gelagert werden.

Conterno-Fantino-Weinfaesser-scaled

Die Kombination aus begrenztem Anbaugebiet, langer Reifezeit und internationaler Nachfrage macht besonders gefragte Barolos zu wertvollen Sammlerstücken. Genau das dürfte auch erklären, warum der Schaden bei 3.000 gestohlenen Flaschen schnell mehrere hunderttausend Euro erreicht.

Die Ermittlungen laufen weiter. Bislang wurden weder die gestohlenen Flaschen noch die Täter gefunden.

Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Dieses Gastspiel hatte Biss: Pop-up im DAS WOLF
Michael Wolf brachte sein Amsterdamer Wolf Atelier erstmals nach Österreich. Im DAS WOLF in Langenlebarn servierte er ein Menü zwischen Miso, Langoustine und Gorgonzola.
Konzepte & Openings
Köln steht Schlange für Nhas City Chicken
Über 100 Meter Warteschlange, Gäste aus ganz NRW und ein vorzeitiges Ende des Eröffnungstags: Nhas City Chicken hat mit seinem ersten Standort außerhalb Berlins einen…
Careers
Staffelübergabe in Düsseldorf: Metro bestellt neuen weltweiten Chef
Bei Metro steht ein Wechsel an der Spitze bevor: Finanzvorstand Eric Riegger übernimmt mit 1. Oktober den Vorstandsvorsitz. Steffen Greubel verlässt den Posten nach gut…

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Koordinator:in für Kommunikation & Administration
Hausdamen-Assistent:in m(w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Betriebselektiker (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Rezeptionist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Kosmetikerin
Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Chef de Rang / Commis de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Restaurantleitung Stellvertretung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Physiotherapeut (m/w/d) auf selbstständiger Basis
Front Office & Reservierungs Mitarbeiter:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Haustechniker:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Restaurantleiter m/w/d
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Schankmitarbeiter (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Chef de Partie
Jungkoch
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
F&BTrainee (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Sous Chef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Commis de Cuisine (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Chef de Rang (m/w/d)
Masseur (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Wirtshausküche & Fine Dining
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Entdecke alle Jobs
Jobs