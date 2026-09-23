Diebe räumen Weingut leer – 3.000 Flaschen Barolo gestohlen

Mehr als 3.000 Flaschen Barolo sind bei einem nächtlichen Einbruch aus dem Weingut Conterno Fantino in Monforte d’Alba verschwunden. Unter der Beute befinden sich Weine der Jahrgänge 2021 und 2022 sowie Magnum- und Großflaschen. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Von den Tätern und dem Wein fehlt bislang jede Spur.

Mehr als 3.000 Flaschen Barolo sind bei einem nächtlichen Einbruch aus dem Weingut Conterno Fantino in Monforte d’Alba verschwunden. Unter der Beute befinden sich Weine der Jahrgänge 2021 und 2022 sowie Magnum- und Großflaschen. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Von den Tätern und dem Wein fehlt bislang jede Spur.

Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, dass mehrere maskierte Täter gezielt durch das Lager gingen. Für den Abtransport nutzten sie sogar die beiden Gabelstapler des Weinguts und verluden die Flaschen auf mehrere Fahrzeuge. Italienische Medien berichten, dass sich die Täter mehrere Stunden auf dem Gelände aufhielten und bei ihrer Auswahl offenbar genau wussten, wonach sie suchten.

Unter den gestohlenen Weinen befinden sich Barolos aus mehreren Lagen des Hauses, darunter auch der Ginestra Vigna Sorì Ginestra. Das Weingut hat Händler und Kunden deshalb dazu aufgerufen, auffällige Angebote zu melden.

Seit mehr als 40 Jahren Barolo aus Monforte d’Alba

Conterno Fantino gründeten Claudio Conterno und Guido Fantino 1982. Heute arbeitet auch die nächste Generation der beiden Familien im Betrieb. Das Weingut bewirtschaftet rund 27 Hektar Rebfläche in Monforte d’Alba, davon etwa 16 Hektar mit Nebbiolo.

Barolo bildet einen Schwerpunkt des Hauses. Conterno Fantino produziert mehrere Einzellagen-Barolos, darunter Ginestra Vigna Sorì Ginestra, Ginestra Vigna del Gris, Mosconi Vigna Ped und Castelletto Vigna Pressenda. Insgesamt entstehen im Weingut jährlich rund 150.000 Flaschen.

Warum Barolo so begehrt ist

Barolo zählt zu den bekanntesten Weinen Italiens und wird ausschließlich aus der Rebsorte Nebbiolo gekeltert. Produziert werden darf er nur in einem klar abgegrenzten Gebiet der Langhe im Piemont, zu dem auch Monforte d’Alba gehört.

Auch die Reifezeit ist streng geregelt: Barolo muss mindestens 38 Monate reifen, davon zumindest 18 Monate im Holz. Für einen Barolo Riserva sind mindestens 62 Monate vorgeschrieben. Hochwertige Abfüllungen können über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, gelagert werden.

Die Kombination aus begrenztem Anbaugebiet, langer Reifezeit und internationaler Nachfrage macht besonders gefragte Barolos zu wertvollen Sammlerstücken. Genau das dürfte auch erklären, warum der Schaden bei 3.000 gestohlenen Flaschen schnell mehrere hunderttausend Euro erreicht.

Die Ermittlungen laufen weiter. Bislang wurden weder die gestohlenen Flaschen noch die Täter gefunden.