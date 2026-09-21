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Kurzfristiges Aus für das Crowne Plaza Frankfurt?

FrankfurtHotel
Das große Frankfurter Kongresshotel steht offenbar vor der Schließung. Mitarbeiter sollen am Montagmorgen kurzfristig über das Aus informiert worden sein.
September 21, 2026 | Text: Redaktion

Das Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel steht offenbar vor dem Aus. Wie die AHGZ berichtet, sollen die Mitarbeiter am Montagmorgen mündlich über die bevorstehende Schließung informiert worden sein. Eine offizielle Mitteilung von Betreiber Novum Hospitality oder IHG liegt bislang nicht vor.

Crown-Plaza

 

Das Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel steht offenbar vor dem Aus. Wie die AHGZ berichtet, sollen die Mitarbeiter am Montagmorgen mündlich über die bevorstehende Schließung informiert worden sein. Eine offizielle Mitteilung von Betreiber Novum Hospitality oder IHG liegt bislang nicht vor.

Crown-Plaza

Das Haus in Frankfurt-Niederrad verfügt über 395 Zimmer und Suiten sowie 13 Veranstaltungsräume auf mehr als 1.200 Quadratmetern. Der größte Saal bietet Platz für bis zu 500 Gäste. Auf der offiziellen IHG-Seite wird das Hotel weiterhin geführt und für Übernachtungen sowie Veranstaltungen angeboten.

Millioneninvestition in das Kongresshotel

Novum Hospitality übernahm das damalige Konferenzhotel Anfang 2018 und führte es anschließend im Franchise mit IHG unter der Marke Crowne Plaza weiter.

2019 eröffnete das frühere Arabella Sheraton Hotel nach umfangreichen Renovierungsarbeiten neu. Novum investierte nach eigenen Angaben rund vier Millionen Euro. Dabei wurden die öffentlichen Bereiche sowie ein großer Teil der 395 Zimmer erneuert.

Der Schwerpunkt des Hauses liegt auf Geschäftsreisenden, Tagungen und Veranstaltungen. Laut IHG gehört das Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel zu den größten Veranstaltungshotels im Großraum Frankfurt. Für Kongresse und Meetings stehen aktuell 13 Räume mit Kapazitäten für bis zu 500 Personen zur Verfügung.

Warum das Hotel nun offenbar kurzfristig schließen soll, ist derzeit offen. Auch ein konkreter Schließungstermin sowie Angaben dazu, wie viele Mitarbeiter betroffen sind, wurden bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

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