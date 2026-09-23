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Diese Partner solltest du auf der Rolling Pin.Convention 2026 auf alle Fälle besuchen

Rolling Pin.Convention
Food, Drinks, Technik, Tableware und digitale Lösungen: Auf der Expo zeigen zahlreiche Partner, was Gastronomie und Hospitality 2026 bewegt.
September 23, 2026 | Text: Redaktion

Wer bei der Rolling Pin.Convention nur den Bühnenplan im Blick hat, verpasst einen wichtigen Teil der zwei Tage. Denn auf mehr als 6.000 Quadratmetern Expo-Fläche treffen Lieferanten, Produzenten und Dienstleister auf die Menschen, die ihre Produkte und Lösungen täglich im Betrieb einsetzen.

Genau deshalb lohnt es sich, zwischen Talks und Masterclasses auch Zeit für die Expo einzuplanen. Hier geht es um neue Produkte genauso wie um Küchentechnik, Digitalisierung, Ausstattung und Lösungen für den Gastro-Alltag.

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Food, Produkte und neue Ideen für die Küche

Als Mitveranstalter der Rolling Pin.Convention ist METRO auch 2026 wieder prominent vor Ort vertreten. Das Unternehmen bringt ein breites Food- und Non-Food-Sortiment sowie Services und Lösungen für gastronomische Betriebe mit. Wer sich mit Einkauf, Warenbeschaffung oder neuen Ansätzen für den eigenen Betrieb beschäftigt, findet hier zahlreiche Anknüpfungspunkte.

Bei Deutsche See dreht sich alles um Fisch und Meeresfrüchte. Neben Produkten aus der Fischmanufaktur geht es um Verarbeitung, Qualität und den richtigen Umgang mit Seafood – Know-how, das auch über eigene Experten auf der Convention vermittelt wird.

Italienisch wird es bei Barilla for Professionals. Auf der Convention zeigt das Unternehmen, welche Rolle Pasta in der professionellen Küche spielen kann. European Foodservice Partners wiederum bündelt ausgewählte europäische Hersteller und bringt unter anderem High-End-Convenience, Pâtisserie-Produkte, pflanzliche Spezialitäten und weitere Konzepte für den Foodservice nach Düsseldorf.

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Technik für den Küchenalltag

Auf der Expo geht es genauso um die Frage, wie Küche effizienter funktionieren kann.

MKN ist mit professioneller Großküchentechnik vertreten – vom kompakten Kombidämpfer bis zum multifunktionalen FlexiChef. Das Unternehmen zeigt Lösungen, die vor allem auf Effizienz, Leistung und Arbeitserleichterung in der Profiküche ausgerichtet sind.

Auch RATIONAL bringt seine Expertise rund um moderne Kochtechnik mit. Auf der Convention ist das Unternehmen nicht nur auf der Expo präsent: Culinary-Experten zeigen auch anhand konkreter Anwendungen, was mit den Geräten möglich ist.

Gerade wer über eine neue Küche, effizientere Abläufe oder künftige Investitionen nachdenkt, kann hier direkt mit den Herstellern ins Gespräch kommen.

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Auch der gedeckte Tisch zählt

Zum Restaurant-Erlebnis gehört weit mehr als das Gericht selbst. Geschirr, Gläser und Tableware prägen mit, wie ein Konzept beim Gast ankommt.

Mit BHS Tabletop und Rosenthal sind Partner für professionelle Tableware vertreten, Stölzle Lausitz bringt seine Expertise rund um Gastronomie- und Weingläser mit.

Gerade für Serviceprofis und Gastronomen lohnt sich der Blick aufs Detail – denn auch die Präsentation am Tisch ist Teil des Gesamterlebnisses.

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Digitalisierung, die Arbeit abnehmen soll

Reservierungen, Bestellungen, Bezahlung, Gästemanagement, Buchhaltung: Ein Restaurant produziert längst nicht nur gutes Essen, sondern auch jede Menge Daten und Verwaltungsarbeit.

Zenchef konzentriert sich auf digitales Gästemanagement und Reservierungen. Neben der Verwaltung von Buchungen gehören auch Marketing-Tools und KI-gestützte Auswertungen zur Plattform.

Gastronovi setzt noch breiter an und bündelt unterschiedliche Bereiche eines Betriebs in einer digitalen Lösung – von Speisekarte und Bestellung bis hin zu Bezahlung und Buchhaltung. Auch Automatisierung und KI spielen dabei auf der Convention eine Rolle.

Für Gastronomen ist deshalb vor allem eine Frage spannend: Welche digitalen Lösungen sparen im eigenen Betrieb tatsächlich Zeit?

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Drinks, Wein und Kaffee

Auch bei den Getränken gibt es auf der Convention einiges zu entdecken. Mit Schlumberger | Segnitz | Consiglio Vini, Mack & Schühle, KIERDORFWEIN, Reidemeister & Ulrichs und Herrgott sind mehrere Partner vertreten, die sich auf Wein, Schaumwein und Spirituosen spezialisiert haben.

Von internationalen Weinportfolios über Champagner und Premium-Spirituosen bis zu besonderen Genussprojekten reicht die Bandbreite. Wer sich beruflich mit Wein, Bar oder Service beschäftigt, findet hier entsprechend viele Anlaufstellen.

Für den Kaffee danach ist unter anderem Nespresso Professional vor Ort. Das Unternehmen zeigt professionelle Kaffeelösungen für Gastronomie und Hotellerie – vom Restaurant- und Barbereich bis zu Hotel, Buffet und Konferenz.

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Die Expo ist deshalb weit mehr als die Fläche zwischen zwei Bühnen. Sie bringt zahlreiche Unternehmen zusammen, die an ganz unterschiedlichen Stellen des gastronomischen Alltags ansetzen – vom Produkt über die Küche und den Service bis zu Digitalisierung, Mobilität und Karriere. Die hier genannten Partner zeigen nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was auf der Expo vertreten sein wird.

Hier findest du alle Partner: Rolling Pin.Convention Germany 2026 Partner

Unser Tipp: Nicht nur die bekannten Marken ansteuern. Zeit nehmen, Gespräche führen und auch bei Partnern stehen bleiben, die man bisher vielleicht noch nicht auf dem Radar hatte. Gerade dort kann die Idee warten, die im eigenen Betrieb den Unterschied macht.

Rolling Pin.Convention
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