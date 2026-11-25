Das Weissenhaus Private Nature Luxury Resort an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste bekommt einen neuen General Manager. Mathias Gerds übernimmt zum 1. Dezember 2026 die Leitung des Luxusresorts. Der gebürtige Rostocker bringt internationale Führungserfahrung aus Europa, Asien und Afrika mit. Sein Vorgänger Martin Elsner wird das Haus planmäßig Ende Februar 2027 verlassen. Bis dahin soll ein geordneter Übergang stattfinden.

Das Weissenhaus Private Nature Luxury Resort an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste bekommt einen neuen General Manager. Mathias Gerds übernimmt zum 1. Dezember 2026 die Leitung des Luxusresorts. Der gebürtige Rostocker bringt internationale Führungserfahrung aus Europa, Asien und Afrika mit. Sein Vorgänger Martin Elsner wird das Haus planmäßig Ende Februar 2027 verlassen. Bis dahin soll ein geordneter Übergang stattfinden.

Von Raffles und Six Senses zurück an die Ostsee

Gerds war im Laufe seiner Karriere unter anderem für das Raffles London, Six Senses Singapore und das Kisawa Sanctuary in Mosambik tätig. Mit der norddeutschen Ostseeküste ist der Hotelmanager bereits bestens vertraut: Von 2007 bis 2009 arbeitete er als Food & Beverage Manager im Grand Hotel Heiligendamm. 2023 kehrte er als General Manager zurück und führte das Haus zwei Jahre lang.

Nun übernimmt er die Leitung des Weissenhaus Resorts, das sich auf einem weitläufigen historischen Anwesen mit direktem Zugang zur Ostsee befindet. Zum Angebot gehören restaurierte Gebäude mit Zimmern und Suiten, mehrere gastronomische Einrichtungen sowie ein großzügiger Spa-Bereich.

Neue Impulse für das Weissenhaus Resort

Zu Gerds’ Aufgaben zählen die internationale Positionierung des Resorts und der Ausbau des Direktvertriebs. Darüber hinaus sollen das Wellness- und Naturangebot weiterentwickelt und zusätzliche Anreize für Aufenthalte außerhalb der Hauptsaison geschaffen werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Mitarbeitenden.

„Außergewöhnliche Hotels entstehen nicht allein durch ihre Architektur oder Ausstattung, sondern vor allem durch die Menschen, die ihnen jeden Tag Leben einhauchen“, erklärt Gerds. Eine starke Unternehmenskultur und gegenseitiger Respekt seien für ihn entscheidende Grundlagen für nachhaltigen Erfolg.

Eigentümer und Gründer Jan Henric Buettner sieht in der internationalen Erfahrung des neuen General Managers eine wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Resorts. Gleichzeitig bedankt er sich bei Martin Elsner für dessen Engagement. Dessen Ausscheiden ist für Ende Februar 2027 vorgesehen.

Weitere Informationen zum Resort gibt es auf der offiziellen Website von Weissenhaus.