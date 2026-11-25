Am 1. Dezember 2026 eröffnet Mama Shelter sein erstes Hotel in Lateinamerika. Die Marke bringt ihr Konzept aus Übernachtung, Gastronomie und Unterhaltung nach Mexiko-Stadt. Im Viertel Roma Norte treffen 100 Zimmer auf eine italienische Trattoria, eine Bar und einen Innenhof mit Veranstaltungsprogramm. Das neue Haus soll damit auch Einheimische anziehen.

Am 1. Dezember 2026 eröffnet Mama Shelter sein erstes Hotel in Lateinamerika. Die Marke bringt ihr Konzept aus Übernachtung, Gastronomie und Unterhaltung nach Mexiko-Stadt: Im Viertel Roma Norte treffen 100 Zimmer auf eine italienische Trattoria, eine Bar und einen Innenhof mit Veranstaltungsprogramm. Das neue Haus soll damit auch Einheimische anziehen.

Eine Trattoria als Treffpunkt

Das gastronomische Zentrum des Hauses bildet Mama’s Trattoria & Bar. Auf der Karte stehen Pizza, hausgemachte Pasta und Gerichte zum Teilen. Dazu gehören eine Lasagna Verde mit Spinat-Béchamel und Pilzen für zwei Personen sowie ein Flank Steak mit Cacio-e-Pepe-Ravioli. Zum Abschluss wird ein großformatiges Tiramisu mit Mascarpone und Marsala direkt am Tisch zubereitet.

Bei den Drinks trifft Italien auf Mexiko: Eine Margarita verbindet Tequila mit Limoncello, der Aperol Spritz kommt auch in einer Variante zum Teilen auf den Tisch. Wer auf einen Kaffee oder eine Kleinigkeit vorbeischaut, findet in der Café-Ecke Mama’s Kiss Kaffeespezialitäten des lokalen Anbieters Ensambles, Matcha und italienisches Gebäck.

Vom Restaurant führt das Konzept weiter in den offenen Innenhof. Dort sind DJ-Sets, Livebands und Stand-up-Auftritte aufstrebender lokaler Comedians geplant. Künstlerpräsentationen und Treffen von Laufclubs sollen das Haus zusätzlich im Viertel verankern.

Historische Architektur trifft auf mexikanisches Design

Für die Gestaltung arbeitet das hauseigene Designteam mit zwei mexikanischen Studios zusammen. Hinter den erhaltenen Fassaden der beiden Stadthäuser aus dem 19. Jahrhundert verbinden sich traditionelle Handwerkskunst und zeitgenössische Gestaltung. In den Zimmern greifen warme Pfirsichtöne die Farben mexikanischer Häuser auf, ergänzt durch lokale Street-Art-Einflüsse.

Mit der Eröffnung ist der Ausbau noch nicht abgeschlossen: Im Frühjahr 2027 soll eine Dachterrasse folgen. Zum angekündigten Angebot gehören außerdem flexible Räume für Workshops und Feiern sowie ein Wellness-Studio im Erdgeschoss.

Von Paris nach Mexiko-Stadt

Gegründet wurde Mama Shelter 2008 von Hotelunternehmer Serge Trigano und seinen Söhnen Jérémie und Benjamin. Bereits im ersten Haus im Osten von Paris setzte die Marke auf die Verbindung von Hotel, Gastronomie und Unterhaltung.

Mit Mexiko-Stadt überträgt die zu Ennismore gehörende Hotelmarke diesen Ansatz erstmals nach Lateinamerika. Die Trattoria, der Innenhof und das lokale Veranstaltungsprogramm übernehmen dabei eine zentrale Aufgabe: Sie sollen das neue Hotel zu einer Adresse machen, die auch im Alltag des Viertels ihren Platz findet.