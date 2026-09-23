Staffelübergabe in Düsseldorf: Metro bestellt neuen weltweiten Chef

Bei Metro endet eine Ära: Steffen Greubel gibt den Vorstandsvorsitz mit 30. September 2026 auf eigenen Wunsch ab. Sein Nachfolger steht bereits fest. Der bisherige Finanzvorstand Eric Riegger übernimmt ab 1. Oktober den CEO-Posten und behält vorerst auch seine Verantwortung für Finanzen. Hintergrund des Wechsels sind nach Angaben des Unternehmens unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Großhändlers.

Bei Metro endet eine Ära: Steffen Greubel gibt den Vorstandsvorsitz mit 30. September 2026 auf eigenen Wunsch ab. Sein Nachfolger steht bereits fest. Der bisherige Finanzvorstand Eric Riegger übernimmt ab 1. Oktober den CEO-Posten und behält vorerst auch seine Verantwortung für Finanzen. Hintergrund des Wechsels sind nach Angaben des Unternehmens unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Großhändlers.

Greubel hatte die Führung des Konzerns im Mai 2021 übernommen und in seiner Amtszeit vor allem den Umbau vom klassischen Cash-&-Carry-Geschäft zum Multichannel-Großhändler vorangetrieben. Unter der von ihm entwickelten sCore-Strategie wurde das Belieferungsgeschäft deutlich ausgebaut und steht inzwischen für rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes. Der Anteil des Digitalgeschäfts verdreifachte sich auf 18 Prozent, jener der Eigenmarken stieg von 15 auf rund 30 Prozent.

Auch die Geschäftsentwicklung fällt in Greubels Amtszeit deutlich aus: Der Umsatz stieg laut Metro von rund 25 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021/22 auf zuletzt etwa 33 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich das operative Ergebnis um mehr als 100 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro. Greubel setzte zudem stark auf die Positionierung des Konzerns als Partner der unabhängigen Gastronomie und initiierte unter anderem das Düsseldorfer Gastronomiefestival „Chefs in Town“.

Ganz aus dem Unternehmen verschwindet Greubel vorerst nicht. Bis Ende April 2027 soll er Metro beratend zur Verfügung stehen und damit den Übergang begleiten. In seiner Abschiedserklärung verweist er selbst auf „unterschiedliche Vorstellungen“ über die nächste Entwicklungsphase des Konzerns.

„Ich bin überzeugt, dass dieser nächste Abschnitt von einer Führung gestaltet werden sollte, die ihn von Beginn an verantwortet – deshalb habe ich den Aufsichtsrat um die Aufhebung meines Vertrags gebeten. Meinen Kolleginnen und Kollegen und unseren Kundinnen und Kunden in der Gastronomie danke ich für das Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich wünsche METRO, meinem Nachfolger Eric Riegger und allen, die dazugehören, von Herzen alles Gute“, erklärt Greubel.

Riegger übernimmt doppelte Verantwortung

Eric Riegger gehört seit Februar 2024 dem Metro-Vorstand an. Der Manager bringt mehr als 20 Jahre internationale Handelserfahrung mit. Vor seinem Wechsel zu Metro war er unter anderem Geschäftsführer bei Aldi USA für Finanzen und Personal sowie CFO von Lidl US.

Bei Metro war Riegger zuletzt neben den Finanzen stark in die digitale Transformation eingebunden. Dazu zählten die stärkere Verzahnung von Business und IT, die Harmonisierung von Systemen und Prozessen sowie der Ausbau der Multichannel-Aktivitäten und einer KI-Strategie. Als CEO soll er nun gemeinsam mit dem übrigen Vorstand die sCore-Strategie weiterentwickeln. Schwerpunkte sollen Profitabilität, Kosteneffizienz und digitale Lösungen bleiben.