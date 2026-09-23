Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
Careers

Staffelübergabe in Düsseldorf: Metro bestellt neuen weltweiten Chef

GroßhandelMETRO
Bei Metro steht ein Wechsel an der Spitze bevor: Finanzvorstand Eric Riegger übernimmt mit 1. Oktober den Vorstandsvorsitz. Steffen Greubel verlässt den Posten nach gut fünf Jahren.
September 23, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: beigestellt

Bei Metro endet eine Ära: Steffen Greubel gibt den Vorstandsvorsitz mit 30. September 2026 auf eigenen Wunsch ab. Sein Nachfolger steht bereits fest. Der bisherige Finanzvorstand Eric Riegger übernimmt ab 1. Oktober den CEO-Posten und behält vorerst auch seine Verantwortung für Finanzen. Hintergrund des Wechsels sind nach Angaben des Unternehmens unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Großhändlers.

1-METRO-scaled
Roman Šilha, Eric Riegger, Christiane Giesen, Guillaume Deruyter

Bei Metro endet eine Ära: Steffen Greubel gibt den Vorstandsvorsitz mit 30. September 2026 auf eigenen Wunsch ab. Sein Nachfolger steht bereits fest. Der bisherige Finanzvorstand Eric Riegger übernimmt ab 1. Oktober den CEO-Posten und behält vorerst auch seine Verantwortung für Finanzen. Hintergrund des Wechsels sind nach Angaben des Unternehmens unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Großhändlers.

1-METRO-scaled
Roman Šilha, Eric Riegger, Christiane Giesen, Guillaume Deruyter

Greubel hatte die Führung des Konzerns im Mai 2021 übernommen und in seiner Amtszeit vor allem den Umbau vom klassischen Cash-&-Carry-Geschäft zum Multichannel-Großhändler vorangetrieben. Unter der von ihm entwickelten sCore-Strategie wurde das Belieferungsgeschäft deutlich ausgebaut und steht inzwischen für rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes. Der Anteil des Digitalgeschäfts verdreifachte sich auf 18 Prozent, jener der Eigenmarken stieg von 15 auf rund 30 Prozent.

Dr.-Steffen-Greubel
Dr. Steffen Greubel

Auch die Geschäftsentwicklung fällt in Greubels Amtszeit deutlich aus: Der Umsatz stieg laut Metro von rund 25 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021/22 auf zuletzt etwa 33 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich das operative Ergebnis um mehr als 100 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro. Greubel setzte zudem stark auf die Positionierung des Konzerns als Partner der unabhängigen Gastronomie und initiierte unter anderem das Düsseldorfer Gastronomiefestival „Chefs in Town“.

Ganz aus dem Unternehmen verschwindet Greubel vorerst nicht. Bis Ende April 2027 soll er Metro beratend zur Verfügung stehen und damit den Übergang begleiten. In seiner Abschiedserklärung verweist er selbst auf „unterschiedliche Vorstellungen“ über die nächste Entwicklungsphase des Konzerns.

„Ich bin überzeugt, dass dieser nächste Abschnitt von einer Führung gestaltet werden sollte, die ihn von Beginn an verantwortet – deshalb habe ich den Aufsichtsrat um die Aufhebung meines Vertrags gebeten. Meinen Kolleginnen und Kollegen und unseren Kundinnen und Kunden in der Gastronomie danke ich für das Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich wünsche METRO, meinem Nachfolger Eric Riegger und allen, die dazugehören, von Herzen alles Gute“, erklärt Greubel.

Riegger übernimmt doppelte Verantwortung

Eric-Riegger-scaled
Eric Rieger

Eric Riegger gehört seit Februar 2024 dem Metro-Vorstand an. Der Manager bringt mehr als 20 Jahre internationale Handelserfahrung mit. Vor seinem Wechsel zu Metro war er unter anderem Geschäftsführer bei Aldi USA für Finanzen und Personal sowie CFO von Lidl US.

Bei Metro war Riegger zuletzt neben den Finanzen stark in die digitale Transformation eingebunden. Dazu zählten die stärkere Verzahnung von Business und IT, die Harmonisierung von Systemen und Prozessen sowie der Ausbau der Multichannel-Aktivitäten und einer KI-Strategie. Als CEO soll er nun gemeinsam mit dem übrigen Vorstand die sCore-Strategie weiterentwickeln. Schwerpunkte sollen Profitabilität, Kosteneffizienz und digitale Lösungen bleiben.

GroßhandelMETRO
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
GroßhandelMETRO
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Konzepte & Openings
Köln steht Schlange für Nhas City Chicken
Über 100 Meter Warteschlange, Gäste aus ganz NRW und ein vorzeitiges Ende des Eröffnungstags: Nhas City Chicken hat mit seinem ersten Standort außerhalb Berlins einen…
News
Diese Partner solltest du auf der Rolling Pin.Convention 2026 auf alle Fälle besuchen
Food, Drinks, Technik, Tableware und digitale Lösungen: Auf der Expo zeigen zahlreiche Partner, was Gastronomie und Hospitality 2026 bewegt.
News
Sticky Fingers von Anton Schmaus bekommt ein neues Konzept
Aus dem Regensburger Restaurant wird eine Location für Pop-ups, Gastköche und Feiern. Der erste Termin für das neue Konzept steht bereits fest.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Jungkoch
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Schankmitarbeiter (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Chef de Rang
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Frühstückskoch
Head of Sales, Marketing & PR
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Knappenhof
2651 Reichenau a. d. Rax, Österreich
Chef de Rang (m/w/d) am Knappenhof
Wirtshausküche & Fine Dining
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Chef de Partie (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Reservierungsmitarbeiter (m/w/d)
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Etagenfachfrau/-mann Leitung Stellvertretung (m/w/d)
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Haustechniker:in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Chef de Partie Pâtisserie (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Chef de Rang mit Sommelier-Kenntnissen
Haustechniker (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Lehrieder Catering-Party-Service
90471 Nürnberg - Südoststadt , Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Sales & Account Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
F&BTrainee (m/w/d)
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Rezeptionsleitung
Chef de Partie
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Souschef
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
BarkellnerIn (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Privathotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Hausdamen-Assistent:in m(w/d)
Commis de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Barmitarbeiter
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Commis de Cuisine/ Chef de Partie
Chef de Partie/Commis de Cuisine
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Jobs