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So extravagant startet Mayfairs neues Boutiquehotel

Noch vor der Eröffnung des neuen Boutiquehotels The Shepherd Mayfair in London gibt es erste Einblicke – unter anderem in das hauseigene Restaurant Fayre. Dort treffen ab Oktober britische Produkte auf europäische Klassiker und markantes Design.
September 22, 2026

Im Erdgeschoss des neuen Hotels entsteht mit dem Fayre ein Restaurant mit 62 Plätzen. Serviert werden Frühstück, Mittag- und Abendessen, im Mittelpunkt stehen saisonale britische Produkte und europäische Klassiker. Das Konzept richtet sich dabei nicht nur an Hotelgäste, sondern auch an Besucher aus dem Viertel.

The-Shepard-Mayfair

Im Erdgeschoss des neuen Hotels entsteht mit dem Fayre ein Restaurant mit 62 Plätzen. Serviert werden Frühstück, Mittag- und Abendessen, im Mittelpunkt stehen saisonale britische Produkte und europäische Klassiker. Das Konzept richtet sich dabei nicht nur an Hotelgäste, sondern auch an Besucher aus dem Viertel.

The-Shepard-Mayfair

Dunkles Holz, gepolsterte Sitzbänke und kräftige Beerenfarben prägen das Fayre. Für die Wandgestaltung holte das Hotel den Künstler Adam Ellis an Bord. Seine Motive zeigen Märkte, Schausteller und Glücksspiele und greifen damit die Geschichte der May Fair auf, die einst auf den umliegenden Feldern stattfand.

Restaurant-Fayre-The-Shepard-Mayfair

Britische Produkte und Dessert im Glas

Auch die Speisekarte bleibt eng mit Großbritannien verbunden. Auf ihr stehen unter anderem Brioche-Rolls mit Hummer und Garnelen, Kroketten von geschmorter Rinderrippe, gebeizte Forelle mit Zitrus sowie eine Pithivier nach Art eines Beef Wellington. Fayre serviert Frühstück, Mittag- und Abendessen und richtet sich dabei ausdrücklich auch an Gäste aus dem Viertel.

Eine eigene Reihe widmet das Restaurant den Desserts: Unter dem Titel „Puddings by the Glass“ kommt jede Woche eine neue Kreation ins Glas. Zum Start gibt es ein Trifle mit Erdbeeren und Champagner.

Fayre-The-Shepard-Mayfair-2

Gastro, Bar und Wellness unter einem Dach

Neben Fayre eröffnet das The Shepherd Mayfair zwei weitere Lokale. The Lounge verbindet Café und Bar und begleitet den Tag vom Kaffee am Morgen bis zum Drink am Abend. Im Untergeschoss liegt mit Teddy’s eine versteckte Cocktailbar. Dort stehen neu interpretierte Klassiker aus den 1930er-Jahren auf der Karte, ergänzt durch eine Auswahl an Whisky, Tequila, Mezcal, Cognac und Champagner.

Auch Wellness gehört zum Angebot. Für Hautpflege arbeitet das Hotel mit der italienischen Marke Miamo zusammen. Im Fitnessbereich setzt The Shepherd Mayfair auf E-Pulsive: Gäste können 20-minütige EMS-Trainings buchen – auf Wunsch direkt im Zimmer oder in einem der nahe gelegenen Parks.

Das Hotel selbst entsteht auf einem geschichtsträchtigen Standort: Hier stand einst „The Cottage“, eines der ältesten Häuser Mayfairs aus dem Jahr 1618. The Shepherd Mayfair umfasst 70 Zimmer und zwölf Suiten und soll im Oktober eröffnen. Das genaue Datum steht noch aus.

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