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Lavazza präsentiert Tales of Italy “Riviera di Chiaia” für die Gastronomie

LavazzaWerbung
Kaffee ist in Italien mehr als ein Getränk: Er ist Ritual, Begegnung, Genuss. Mit Tales of Italy "Riviera di Chiaia" bringt Lavazza die intensive Seele Neapels in die Gastronomie.
November 2, 2026

Der neue Blend steht für ein intensives und elegantes Geschmackserlebnis: Noten von Zartbitterschokolade und Karamell, ein ausgezeichneter Körper und ein langer, unwiderstehlicher Nachklang prägen sein Profil. Damit ist Riviera di Chiaia eine Sorte für Gastgeber:innen, die auch den letzten Schluck als Teil des kulinarischen Gesamterlebnisses verstehen. 

Lavazza Riviera di Chiaia Napoli in der 1-kg-Verpackung auf einem Holztisch neben einem Zitronenbaum.

Kaffeeexpertise mit Innovationsgeist 

Die Tales-of-Italy-Range verbindet das authentische italienische Caffè-Ritual mit Lavazzas Kompetenz im Blending. Ausgewählte Rohkaffees und innovative Verarbeitungstechniken sorgen für besondere Aromenerlebnisse: Fermentierter Robusta bringt weinartige Aromen und zusätzliche Vollmundigkeit in die Tasse. Brasilianischer Arabica Cereja Apassita entwickelt durch eine längere Reifezeit am Strauch eine besondere Süße mit leichten Honignoten. Eine schonende Langzeitröstung unterstützt die Entfaltung der Aromen. 

Mit Riviera di Chiaia setzt Lavazza nun einen neuen süditalienischen Akzent. Die Sorte ist gemacht für den Espresso nach dem Menü, den Caffè an der Bar und die Kaffeepause im Hotel – überall dort, wo Kaffee mehr sein soll als ein Abschluss: ein charaktervoller Genussmoment und Ausdruck professioneller Gastlichkeit. 

Vier Lavazza-Kaffeesorten in bunten 1-kg-Verpackungen: Galleria Milano, Canal Grande Venezia, Trastevere Roma und Riviera di Chiaia Napoli.

Riviera di Chiaia auf einen Blick 

  • Aromen: Zartbitterschokolade und Karamell 
  • Charakter: Ausgezeichneter Körper, intensives Profil, langer Nachklang 
  • Einsatz: Für die Gastronomie und professionelle Kaffeekonzepte 

www.lavazza.de/de/business/kaffee-bohnen/tales-of-italy-riviera-di-chiaia

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