Lavazza präsentiert Tales of Italy “Riviera di Chiaia” für die Gastronomie

Der neue Blend steht für ein intensives und elegantes Geschmackserlebnis: Noten von Zartbitterschokolade und Karamell, ein ausgezeichneter Körper und ein langer, unwiderstehlicher Nachklang prägen sein Profil. Damit ist Riviera di Chiaia eine Sorte für Gastgeber:innen, die auch den letzten Schluck als Teil des kulinarischen Gesamterlebnisses verstehen.

Kaffeeexpertise mit Innovationsgeist

Die Tales-of-Italy-Range verbindet das authentische italienische Caffè-Ritual mit Lavazzas Kompetenz im Blending. Ausgewählte Rohkaffees und innovative Verarbeitungstechniken sorgen für besondere Aromenerlebnisse: Fermentierter Robusta bringt weinartige Aromen und zusätzliche Vollmundigkeit in die Tasse. Brasilianischer Arabica Cereja Apassita entwickelt durch eine längere Reifezeit am Strauch eine besondere Süße mit leichten Honignoten. Eine schonende Langzeitröstung unterstützt die Entfaltung der Aromen.

Mit Riviera di Chiaia setzt Lavazza nun einen neuen süditalienischen Akzent. Die Sorte ist gemacht für den Espresso nach dem Menü, den Caffè an der Bar und die Kaffeepause im Hotel – überall dort, wo Kaffee mehr sein soll als ein Abschluss: ein charaktervoller Genussmoment und Ausdruck professioneller Gastlichkeit.

Riviera di Chiaia auf einen Blick

Aromen: Zartbitterschokolade und Karamell

Charakter: Ausgezeichneter Körper, intensives Profil, langer Nachklang

Einsatz: Für die Gastronomie und professionelle Kaffeekonzepte

www.lavazza.de/de/business/kaffee-bohnen/tales-of-italy-riviera-di-chiaia