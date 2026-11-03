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110 Gründe, die Speisekarte neu zu schreiben

KröswangWerbung
Streng verkostet, sorgfältig ausgewählt und ab 1. November verfügbar. Mit über 110 Neuheiten macht Österreichs führender Frische-Lieferant Gastronomie und Hotellerie fit für die Wintersaison.
November 3, 2026

Wenn Österreichs führender Frische-Lieferant zur Verkostung lädt, wird es streng. Nur Artikel, die bei Geschmack, Qualität und Küchentauglichkeit gleichermaßen überzeugen, schaffen es ins Sortiment. Über 110 Neuheiten haben diese Hürde für die Winterausgabe des KRÖSWANG Neuartikel-Katalogs „Frisch eingetroffen” genommen. Mit November stehen sie für Gastronomie, Hotellerie und Großküchen bereit und decken die ganze köstliche Bandbreite von Fleisch und Fisch über Convenience und Käse bis zu süßen Verführungen ab.

Vom Duroc bis Dry Aged

Den Auftakt macht ein echtes Fest für Fleischliebhaber. Das neue Duroc-Sortiment überzeugt mit typischer Marmorierung, AMA-Gütesiegel und einem leicht nussigen, vollmundigen Geschmack. Ebenfalls neu ist Dry Aged Rind und Kalb, bis zu 25 Tage trocken am Knochen gereift und dadurch besonders zart und aromatisch. Vom Tomahawk bis zum Chateaubriand ist alles dabei, was Herzen von Fleischliebhabern höherschlagen lässt.

Rohes T-Bone-Steak hängt an einem Metallhaken über gestapelten schwarzen Tellern.
Duroc und Dry Aged Spezialitäten lassen Fleischliebhaber-Herzen höherschlagen.

Convenience. Nur besser.

Pünktlich zur Wildsaison legt die exklusiv bei KRÖSWANG erhältliche Premium-Convenience-Linie wie hausgemacht nach. Hirsch-, Wildschwein- und Lammragout, saftige Beef Ribs und cremiges Butter Chicken kommen fixfertig in die Küche, fertig gewürzt und ohne Geschmacksverstärker. Das spart Zeit, ohne bei der Qualität auch nur einen Millimeter nachzugeben. Gerade in Zeiten von Personalknappheit für viele Betriebe ein kulinarischer Problemlöser.

Fleischragout mit Gemüse und Rosmarin im weißen Teller, daneben Rotkraut auf einer grünen Tischdecke.
Hirschragout, Butter Chicken & Co. von wie hausgemacht sind Convenience. Nur besser.

Käse, Kuchen, Kunststücke

In der KRÖSWANG Käsewelt warten neue Schätze vom Tiroler Kompaniekäse aus Alpen-Heumilch über Pecorino Toscano DOP Riserva und Waldviertler Olivenkäse bis zum Käsefondue für gemütliche Winterabende. Für das süße Finale sorgen die handgemachten Royalschnitten. Ob Punsch, Pistazie-Himbeere oder Eierlikör, jede Sorte ist ein kleines Kunstwerk und ein Fest für jede Dessertkarte.

Verschiedene geschichtete Dessert-Schnitten mit Creme, Schokolade und Fruchtglasur auf einer hellen Oberfläche.
Exklusive Desserts sind süße Highlights des KRÖSWANG-Sortiments.

Live verkosten in Halle 8 auf der „Alles für den Gast“

Wer Neuheiten lieber kostet als liest, ist auf der Alles für den Gast in Salzburg genau richtig. KRÖSWANG ist in Halle 8 gleich mit drei Ständen vertreten. Der Hauptstand steht ganz im Zeichen von „Zeit für Fleisch. Aus Österreich” und zeigt, was heimische Fleischkompetenz auf den Teller bringt. Publikumsmagnet Patisserie KRÖSWANG verführt am eigenen Stand mit exklusiven Dessertkreationen, die es nur hier zu entdecken gibt. Und auch wie hausgemacht hat einen eigenen Auftritt, bei dem sich jeder selbst überzeugen kann, dass Convenience auch besser geht. Vorbeischauen lohnt sich, denn Frische bringt’s!

Sortiment entdecken: www.kroeswang.at/shop

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