110 Gründe, die Speisekarte neu zu schreiben

Wenn Österreichs führender Frische-Lieferant zur Verkostung lädt, wird es streng. Nur Artikel, die bei Geschmack, Qualität und Küchentauglichkeit gleichermaßen überzeugen, schaffen es ins Sortiment. Über 110 Neuheiten haben diese Hürde für die Winterausgabe des KRÖSWANG Neuartikel-Katalogs „Frisch eingetroffen” genommen. Mit November stehen sie für Gastronomie, Hotellerie und Großküchen bereit und decken die ganze köstliche Bandbreite von Fleisch und Fisch über Convenience und Käse bis zu süßen Verführungen ab.

Vom Duroc bis Dry Aged Den Auftakt macht ein echtes Fest für Fleischliebhaber. Das neue Duroc-Sortiment überzeugt mit typischer Marmorierung, AMA-Gütesiegel und einem leicht nussigen, vollmundigen Geschmack. Ebenfalls neu ist Dry Aged Rind und Kalb, bis zu 25 Tage trocken am Knochen gereift und dadurch besonders zart und aromatisch. Vom Tomahawk bis zum Chateaubriand ist alles dabei, was Herzen von Fleischliebhabern höherschlagen lässt.

Convenience. Nur besser. Pünktlich zur Wildsaison legt die exklusiv bei KRÖSWANG erhältliche Premium-Convenience-Linie wie hausgemacht nach. Hirsch-, Wildschwein- und Lammragout, saftige Beef Ribs und cremiges Butter Chicken kommen fixfertig in die Küche, fertig gewürzt und ohne Geschmacksverstärker. Das spart Zeit, ohne bei der Qualität auch nur einen Millimeter nachzugeben. Gerade in Zeiten von Personalknappheit für viele Betriebe ein kulinarischer Problemlöser.

Käse, Kuchen, Kunststücke In der KRÖSWANG Käsewelt warten neue Schätze vom Tiroler Kompaniekäse aus Alpen-Heumilch über Pecorino Toscano DOP Riserva und Waldviertler Olivenkäse bis zum Käsefondue für gemütliche Winterabende. Für das süße Finale sorgen die handgemachten Royalschnitten. Ob Punsch, Pistazie-Himbeere oder Eierlikör, jede Sorte ist ein kleines Kunstwerk und ein Fest für jede Dessertkarte.