Bei Franke Coffee Systems steht ein Wechsel an der Führungsspitze in Österreich bevor. Christoph Haiböck ist seit 1. November 2026 als neuer Country Manager Austria im Unternehmen tätig. Zum Jahreswechsel übernimmt er die Verantwortung für das Österreich-Geschäft von seinem Vorgänger Markus Wall.

Bei Franke Coffee Systems steht ein Wechsel an der Führungsspitze in Österreich bevor. Christoph Haiböck ist seit 1. November 2026 als neuer Country Manager Austria im Unternehmen tätig. Zum Jahreswechsel übernimmt er die Verantwortung für das Österreich-Geschäft von seinem Vorgänger Markus Wall.

Haiböck bringt langjährige Erfahrung aus der Kaffeebranche mit. Zuvor war er unter anderem für Melitta Professional und Jacobs Douwe Egberts Professional tätig. Bei Franke Coffee Systems soll er das Geschäft in Österreich weiterentwickeln und die Betreuung der Kunden stärken.

„Unser Ziel ist es, unsere Kunden in Österreich auch zukünftig mit hochwertigen Kaffeelösungen und einer zuverlässigen persönlichen Betreuung zu überzeugen“, erklärt Haiböck. Dafür setzt das Unternehmen auf ein österreichweites Netzwerk aus eigenen Vertriebsmitarbeitern, Händlern und Servicepartnern.

Björn Albrecht, Managing Director der Franke Coffee Systems GmbH, bedankt sich bei Markus Wall für dessen bisheriges Engagement und sieht in Haiböck einen erfahrenen Nachfolger mit umfassender Marktkenntnis.

Franke Coffee Systems gehört zur Schweizer Franke Gruppe und ist auf professionelle Kaffeevollautomaten spezialisiert. Die Franke Coffee Systems GmbH verantwortet als Vertriebs- und Servicegesellschaft die Märkte Deutschland und Österreich.