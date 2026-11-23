Tohru Nakamura holt einen früheren Weggefährten zurück in sein Team. Seit 1. November leitet Lukas Adebahr die Küche des Münchner Drei-Sterne-Restaurants Tohru in der Schreiberei . Er folgt auf Dominik Schmid, der nach Österreich gewechselt ist. Adebahr kommt aus der 1804 Hirschau, wo er 2025 den ersten Stern erkochte. Als Stellvertreter steht ihm Stefan Fluch zur Seite. Nakamura verantwortet das Restaurant weiterhin als Executive Chef.

Tohru Nakamura holt einen früheren Weggefährten zurück in sein Team. Seit 1. November leitet Lukas Adebahr die Küche des Münchner Drei-Sterne-Restaurants Tohru in der Schreiberei. Er folgt auf Dominik Schmid, der nach Österreich gewechselt ist. Adebahr kommt aus der 1804 Hirschau, wo er 2025 den ersten Stern erkochte. Als Stellvertreter steht ihm Stefan Fluch zur Seite. Nakamura verantwortet das Restaurant weiterhin als Executive Chef.

Ein Wiedersehen nach dem Werneckhof

Die Zusammenarbeit mit Nakamura kennt Adebahr aus den Jahren 2018 und 2019 im Werneckhof. Auf seinem Weg durch die Münchner Gastronomie kochte er außerdem im Tantris und im Schumann’s. Im Restaurant Herzog übernahm er bereits die Küchenleitung, bevor er 2021 in die Hirschau wechselte. Dort entwickelte er das Fine-Dining-Angebot eines Hauses mit, das vielen Münchnern vor allem als traditionsreicher Biergarten bekannt war.

Mit dem Wechsel in die Schreiberei führt ihn sein Weg nun wieder zu seinem früheren Chef. Nakamura verbindet dort seine deutsch-japanischen Wurzeln mit Erfahrungen aus der europäischen Spitzenküche. Seit 2025 trägt das Restaurant drei Michelin-Sterne. Adebahr übernimmt die operative Küchenleitung von einem langjährigen Weggefährten Nakamuras. Schmid verantwortet inzwischen die Kulinarik im neu gebauten Hotel Das Kristberg in Lech.

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Was Adebahr in der Hirschau geprägt hat

An seiner bisherigen Wirkungsstätte machte Adebahr den eigenen Kräuter- und Gemüsegarten zum Ausgangspunkt seiner Küche. Neben Tomaten, Zucchini und Auberginen wuchsen dort auch japanischer Myoga-Ingwer, Wasabi und koreanischer Wassersellerie. Das Team verarbeitete die Ernte direkt und konservierte einen Teil für die kalten Monate. Ergänzend kamen Produkte regionaler Erzeuger auf die Teller. So verband Adebahr seine Erfahrungen aus der Spitzengastronomie mit einem Konzept, dessen Zutaten teilweise unmittelbar vor der Restauranttür wuchsen.