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Luis Hendricks wird Küchenchef im Luxushotel Ritz-Carlton Wolfsburg

KüchenchefThe Ritz-CarltonWolfsburg
Zwei Michelin-Sterne erkochte er zuletzt im Restaurant Pietsch. Nun übernimmt Luis Hendricks die kulinarische Leitung des neuen Restaurantprojekts im Ritz-Carlton Wolfsburg.
Juli 31, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Marriott International

Im The Ritz-Carlton Wolfsburg nimmt die gastronomische Zukunft Gestalt an. Ab August entwickelt Hendricks gemeinsam mit dem Hotelteam das neue Restaurantkonzept und soll ihm eine eigenständige kulinarische Handschrift verleihen. Für den gebürtigen Niedersachsen ist der Schritt zugleich eine Rückkehr in seine Heimatregion.

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Im The Ritz-Carlton Wolfsburg nimmt die gastronomische Zukunft Gestalt an. Ab August entwickelt Hendricks gemeinsam mit dem Hotelteam das neue Restaurantkonzept und soll ihm eine eigenständige kulinarische Handschrift verleihen. Für den gebürtigen Niedersachsen ist der Schritt zugleich eine Rückkehr in seine Heimatregion.

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Zwei Sterne und eine klare Handschrift

Der gebürtige Niedersachse übernahm 2023 die Küchenleitung im Restaurant Pietsch. Zwei Jahre später wurde das Restaurant erstmals mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, Hendricks erhielt zusätzlich den Young Chef Award des Guide Michelin. Seine Küche verbindet eine moderne europäische Basis mit Einflüssen asiatischer Esskulturen. Intensive Aromen, Säure, Balance und Umami prägen seine Gerichte.

 „Die Nähe zu meiner Heimat und zu den Menschen der Region ist für mich ein wichtiger Antrieb“, erklärt Luis Hendricks.

In Wolfsburg soll der Spitzenkoch nun seine persönliche Handschrift weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Hotelteam ein eigenständiges Restaurantkonzept aufbauen. Die Aufgabe folgt auf eine prägende Ära: Das Aqua schloss am 21. März 2026 nach mehr als 25 Jahren. Seit 2009 war das von Sven Elverfeld geführte Restaurant durchgehend mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Das Hotel plant keine Fortsetzung des bisherigen Konzepts, sondern einen kulinarischen Neustart.

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