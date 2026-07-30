BarLINE – Modulare Edelstahlmöbel für den Theken- und Ladenbau von Stalgast

Entdecken Sie unsere modulare Edelstahlmöbel-Serie BarLINE, für Profis, die im Thekenbereich keine Kompromisse eingehen. Die Serie überzeugt mit durchdachten Lösungen für den täglichen Einsatz hinter der Bar.

Im Fokus stehen:

optimierte Arbeitsabläufe

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

einfache Reinigung und Pflege

langlebige Konstruktion

Wir bieten ein praxisorientiertes Standardprogramm sowie maßgeschneiderte Sonderanfertigungen, passgenau abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen und Raumkonzepte.

Unsere Schankdeck-Abdeckung StalFINISH überzeugt durch einen hochwertigen Orbitalschliff, der eine matte, robuste Oberfläche schafft. Die Möbel sind leistungsstarke Begleiter für Profis und ideal für jede Art von Raum. Sie überzeugen durch das Wesentliche: Flexibilität, hochwertige Qualität und Zuverlässigkeit – alles zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachhaltig und ressourcenschonend in Europa gefertigt, stehen wir für Wirtschaftlichkeit und kurze Lieferzeiten.

Kontakt

Kontaktdaten und mehr Informationen zum Unternehmen findest du auf dem Unternehmensprofil von STALGAST.