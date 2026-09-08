Das Programm der Rolling Pin.Convention Germany 2026 ist da

Nicht mehr lange: Am 28. und 29. September wird das Areal Böhler in Düsseldorf wieder zum Treffpunkt der deutschen Gastro-Szene. Mehr als 100 Top-Speaker bringen ihre neuesten Gerichte, Ideen, Techniken und ziemlich klare Meinungen auf die Bühnen der Rolling Pin.Convention Germany 2026. Jetzt steht fest, wann du wen live erleben kannst.

Und dieses Programm hat es in sich. Auf der Summit.Stage treffen internationale Superstars auf einige der spannendsten Köpfe der deutschen Gastronomie. Tim Mälzer zeigt gemeinsam mit Sven Steffensmeier, wie „Kitchen Impossible“ wirklich entsteht, Philip Rachinger und Lukas Mraz widmen sich den „7 Todsünden der Küche“ und Norbert Niederkofler erklärt, wie man eine unverwechselbare kulinarische DNA entwickelt. Santiago Lastra spricht über die Zukunft der Fusion Cuisine, während Jan Hartwig, Tim Raue und Max Strohe über Michelin-Sterne, Status, Schattenseiten und die Zukunft des Fine Dining diskutieren.

Am Dienstag übernimmt unter anderem Rasmus Munk die Summit.Stage und gibt Einblicke in die Gedankenwelt eines der progressivsten Köche der Welt. Sara Aqel spricht über unkonventionelle Küchenphilosophien, Jameson Stocks über die neuen Regeln für erfolgreiche Restaurants. Den großen Schlusspunkt setzt Jamie Oliver: Eine Stunde lang spricht der britische Superstar ungefiltert über Fehler, Learnings, Comebacks und seinen Weg vom „Naked Chef“ zum globalen Gastro-Unternehmer. Für Oliver ist es der erste Auftritt bei einem Fachkongress in Deutschland.

Auf der Chefs.Stage geht es noch tiefer in die Küche. Tim Raue bringt Asien und Deutschland zusammen, Elif Oskan und Markus Stöckle zeigen, wie aus einem Restaurantbesuch ein Erlebnis wird, Lucki Maurer widmet sich vergessenen Cuts und japanischen Techniken. Sebastian Frank stellt mit „Fuck Kaviar: Fine Dine 3.0“ seine Sicht auf modernes Fine Dining vor. Dazu kommen unter anderem Viki Geunes, Daniel Gottschlich, Rosina Ostler, Anthony Sarpong und Jens Madsen.

Nicht weniger spannend wird es auf der DNA.Stage: Max Stiegl stellt gleich zum Start die Frage, warum eigentlich nicht einmal Bärentatze auf dem Teller landen darf. Michl Forster und Tom Klein sprechen darüber, wie eine spontane Idee einen Betrieb retten kann, Kräuterexpertin Natalie Schrauwen über Intuition und Dramaturgie beim Pairing. Auch Junger-Wilder-Sieger Dominik Tomschy präsentiert seine Siegergerichte.

Im Food.Lab wird es praktisch. The Duc Ngo zerlegt die Geheimnisse der King Crab, Heiko Antoniewicz und Nina Rempe beschäftigen sich mit Fermentation und Pairing, Grischa Euler und Victor Fuhrmann zeigen die japanische Kunst des Thunfischfiletierens. Christoph Fürnschuß und Markus Niederkofler widmen sich Pasta, Benedikt Faust und Filippo Bazzani neuen Produktideen – und Dominik Tomschy bringt auch hier seine Siegergerichte auf die Bühne.

Und natürlich kommt auch der Wein nicht zu kurz. In der School of Wine stehen unter anderem Gerhard Retter, Milena Rizzo, Frank Kämmer, Maria Gorbatschova und Hendrik Thoma auf dem Programm. Von Sangiovese über Champagne bis zur Frage „Wein am Limit?“ reicht das Spektrum. Am Dienstag werden dort außerdem die 50 Best Sommeliers Germany 2026 geehrt.

Auch die großen Auszeichnungen der Branche gehören wieder fix zur Convention: Am Montagabend werden auf der Summit.Stage die Rolling Pin.Awards verliehen und die 100 Best Chefs Germany 2026 geehrt. Am Dienstag folgen auf der Chefs.Stage die Ehrungen der Top Chefs und Top-Arbeitgeber Germany 2026.

Damit du Jamie Oliver, Rasmus Munk, Tim Mälzer, Tim Raue und all die anderen Highlights nicht verpasst, ist das komplette Programm ab sofort online.

ZUM KOMPLETTEN PROGRAMM

Und wer noch kein Ticket hat, sollte langsam schnell werden: Bis einschließlich 14. September gibt es das Zwei-Tages-Ticket zum halben Preis. Im Ticket enthalten sind der Zugang zu beiden Convention-Tagen, allen Bühnen, den Award-Verleihungen und der Expo.

JETZT TICKET SICHERN

Und weil zwei Tage Gastro-Wahnsinn offenbar noch nicht reichen: Nach dem ersten Convention-Tag geht es traditionell mit der Aftershow-Party weiter. Wo genau gefeiert wird, wird noch bekanntgegeben. Fest steht: Drinks, Beats und das Who-is-Who der Branche gehören wieder dazu.