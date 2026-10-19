Job suchen Job inserieren
Hilfe, Kontakt & Service
Copyright © 2026 ROLLING PIN Media GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Gastrojobs & Hotel Jobs.
News

Weitzer: Traditionshotel mit Landeswappen ausgezeichnet

Florian WeitzerGrazHotel
Das Land Steiermark würdigt das Hotel Weitzer mit einer besonderen Auszeichnung für seinen Beitrag zum Wirtschaftsstandort.
Oktober 19, 2026 | Text: Niko Zoltan | Fotos: Paul Oberndorfer, Florian Weitzer Hotels & Restaurants

Das Grazer Traditionshotel Weitzer wurde mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts an Eigentümer Florian Weitzer. Gewürdigt werden damit die Leistungen des Familienunternehmens und sein Beitrag zum Wirtschaftsstandort Steiermark.

3_HWEI_v.r._LH-Mario-Kunasek_Fl.-Weitzer-u.-Familie_Fr.-Weitzer_c-Paul-Oberndorfer-scaled
Die Familie Weitzer und Landeshauptmann Mario Kunasek

Das Grazer Traditionshotel Weitzer wurde mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts an Eigentümer Florian Weitzer. Gewürdigt werden damit die Leistungen des Familienunternehmens und sein Beitrag zum Wirtschaftsstandort Steiermark.

3_HWEI_v.r._LH-Mario-Kunasek_Fl.-Weitzer-u.-Familie_Fr.-Weitzer_c-Paul-Oberndorfer-scaled
Die Familie Weitzer und Landeshauptmann Mario Kunasek

Das direkt an der Mur gelegene Hotel befindet sich seit mehr als 115 Jahren im Besitz der Familie Weitzer. Die Geschichte des Standorts reicht bis ins Jahr 1680 zurück, als dort erstmals ein Gastbetrieb erwähnt wurde. 1872 entstand daraus das Hotel Florian. Im Jahr 1910 übernahm Johann Weitzer den Betrieb und gab ihm seinen heutigen Namen. Seither wurde das Haus über mehrere Generationen hinweg weitergeführt und verändert.

Mit dem Steirischen Landeswappen zeichnet das Land Unternehmen aus, die sich durch besondere Leistungen und ihren Beitrag zur regionalen Wirtschaft hervorgetan haben. Landeshauptmann Mario Kunasek verwies in seiner Laudatio auf die „unerschütterliche Kraft einer Familie, die über Generationen hinweg ein lebendiges Gesamtkunstwerk geschaffen hat“. Er hob dabei insbesondere die Verbindung von Tradition und Innovation sowie die persönliche Gastfreundschaft des Hauses hervor: „Wir schauen auf eine jahrhundertealte Tradition der Gastfreundschaft zurück, deren Wurzeln tief in der Grazer Historie verankert sind. Doch eine Chronik wird erst dann zu einer lebendigen Erfolgsgeschichte, wenn Menschen sie mit Herzblut füllen.“

An der Verleihung nahmen rund 60 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie Mitglieder der Familie Weitzer teil. Für die Bewirtung sorgte das Restaurant Der Steirer mit regionalen Klassikern wie Backhendl, Tafelspitz, Käferbohnen und Apfelstrudel. Der Festakt fiel zugleich mit dem 80. Geburtstag von Mag. Friederike Weitzer zusammen.

1_HWEI_Hotel-Weitzer_c-Florian-Weitzer-Hotels-Restaurants

„Das Landeswappen ist für uns eine große Ehre – und zugleich ein Auftrag“, erklärte Florian Weitzer anlässlich der Verleihung. „Unser Haus lebt davon, dass jede Generation etwas bewahrt und gleichzeitig den Mut hat, etwas Neues daraus zu machen. Wir wollen ein Grazer Haus bleiben, das offen ist für die Stadt, für unsere Gäste und für die nächste Generation.“

In den vergangenen Jahren wurde auch in die Modernisierung des Hotels investiert. Ein Großteil der Zimmer wurde zum Konzept „Dream Machine“ weiterentwickelt, zudem erhielt das Restaurant Der Steirer eine Neugestaltung. Weitere Schwerpunkte liegen nach Unternehmensangaben auf nachhaltigem Wirtschaften und der Ausbildung von Nachwuchskräften. Seit 1991 wurden im Hotel Weitzer insgesamt 386 Lehrlinge ausgebildet. Aktuell beschäftigt der Betrieb 116 Mitarbeiter.

weitzer.com

Florian WeitzerGrazHotel
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Werde jetzt kostenlos Rolling Pin-Member.

Als Rolling Pin-Member kommst Du in den Genuss unzähliger Vorteile:
Zugriff auf alle Artikel, Videos & Masterclasses der besten Köche der Welt, 50 % Rabatt auf Rolling Pin.Convention Tickets, Exklusive Branchen-Insights & Inspiration u.v.m.
Und das vollkommen kostenlos.
Bereits über 120.000 Member.
Login für bestehende Member
Wähle deinen Zugang:
Registrierung abschließen
Florian WeitzerGrazHotel
Nächster Artikel
Vorheriger Artikel

Das könnte dich auch interessieren

News
Gastronom Jing Chen ist Staatsmeister im Palatschinkenschupfen
Mit einem Wok statt der klassischen Pfanne überzeugte Jing Chen beim Finale der Staatsmeisterschaft im Palatschinkenschupfen in Wien. Der studierte Physiker und Restaurantbetreiber setzte dabei…
News
Österreichs Weinlagen: Rolle des Weinkomitees bei der Einstufung gesetzwidrig
Der Verfassungsgerichtshof beanstandet die Rolle des Nationalen Weinkomitees bei der Einstufung von Weinlagen. Für dessen Entscheidungsbefugnisse fehlt die gesetzliche Grundlage.
News
Gastronation: Kemal Üres holt Branchenköpfe und prominente Unternehmer nach Hamburg
Von den NENI-Machern bis zu Lukas Podolski: Bei der Gastronation teilen bekannte Köpfe ihre Erfahrungen. Im Mittelpunkt stehen unternehmerisches Wissen, neue Ideen und persönlicher Austausch.

Top Arbeitgeber

Top Arbeitgeber
Interalpen-Hotel Tyrol
6410 Telfs, Österreich
Chef de Partie / Patisserie (m/w/d)
Oberkellner:in (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
The Grand Green - Familux Resort
98559 Oberhof, Deutschland
Lehrstelle ab Sommer 2027
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Genusshotel Sackmann
72270 Baiersbronn, Deutschland
Chef de Rang
Chef Pâtissier/Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Neuhaus Zillertal Resort & ElisabethHotel
6290 Mayrhofen, Österreich
Fitnesstrainer:in (Reformer Pilates, Yoga, Kraft…)
Reinigungskraft Hotel (m/w/d) in Vollzeit
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich
Rooms Division Manager
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Breidenbacher Hof
40212 Düsseldorf, Deutschland
Zimmermädchen / Roomboy (m/w/d)
Demichef de Partie (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Österreich
Manager Accounting&Controlling - Schwerpunkt F&B (m/w/d
Leitung Reservierung und Back Office Rezeption (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Oberjoch - Familux Resort
87541 Bad Hindelang , Deutschland
Asst. Service Manager (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Guglwald
4191 Guglwald, Österreich
Chef de Partie
Pâtissier / Konditor
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Retter Bio-Natur-Resort
8225 Pöllauberg, Österreich
Chef de Rang mit Bar- & Abenddienst (m/w/d)
Rezeptionist/in
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Jungbrunn - Der Gutzeitort
6675 Tannheim/Tirol, Österreich
Stellvertretende Serviceleitung (m/w/d)
Serviceleitung a la Carte (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Ritter von Kempski Private Hotels & Resorts
06536 Südharz/ OT Stolberg, Deutschland
Marketing Mitarbeiter (m/w/d)
Restaurantleitung Gourmet (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Schlosshotel Fiss
6533 Fiss/Tirol, Österreich
Chef de Partie - Entremétier (m/w/d)
Chef de Partie - Saucier (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Natur- & Biohotel Bergzeit
6675 Tannheim, Österreich
Rezeptionist/in
Chef de Rang
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
TAUROA GmbH
5020 Salzburg, Österreich
SOMMELIER (m/w/x)
CHEF DE RANG (m/w/x)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Kempinski Hotel Berchtesgaden
83471 Berchtesgaden, Deutschland
Commis de Cuisine (m/w/d)
Chef de Rang Bar (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mount Med Resort
6311 Wildschönau-Oberau, Österreich
Holistic Assistant
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Hochschober
9565 Ebene Reichenau, Österreich
Barmitarbeiter
Chef de Rang/Restaurantfachmann/frau
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Taubenkobel
7081 Schützen bei Wien am Neusiedlersee, Österreich
Chef de Rang / Commis de Rang
Rezeption, Gästebetreuung, Empfang, Reservierung
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Tirol Lodge Ellmau
6352 Ellmau, Österreich
Serviceleitung (m/w/d)
Rezeption / Front Office Agent (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Mountain Resort Feuerberg
9551 Bodensdorf, Ossiacher See, Österreich
Stv. Hoteldirektor (all genders)
Asst. Restaurant Manager – Schwerpunkt Wein
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Naturhotel Bauernhofer
8172 Heilbrunn, Österreich
Restaurantleitung Stellvertretung
Wir bitten zu Tisch. Und freuen uns auf WegbegleiterInn
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel AVIVA****s make friends
4170 St. Stefan-Afiesl, Österreich
Chef de Rang / Barkeeper
Entdecke alle Jobs
Top Arbeitgeber
Hotel Post Ischgl
6561 Ischgl, Österreich
Restaurantleiter m/w/d
Chef de Rang (m/w/d)
Entdecke alle Jobs
Jobs