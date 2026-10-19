Weitzer: Traditionshotel mit Landeswappen ausgezeichnet

Das Grazer Traditionshotel Weitzer wurde mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts an Eigentümer Florian Weitzer. Gewürdigt werden damit die Leistungen des Familienunternehmens und sein Beitrag zum Wirtschaftsstandort Steiermark.

Das Grazer Traditionshotel Weitzer wurde mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte die Auszeichnung im Rahmen eines Festakts an Eigentümer Florian Weitzer. Gewürdigt werden damit die Leistungen des Familienunternehmens und sein Beitrag zum Wirtschaftsstandort Steiermark.

Das direkt an der Mur gelegene Hotel befindet sich seit mehr als 115 Jahren im Besitz der Familie Weitzer. Die Geschichte des Standorts reicht bis ins Jahr 1680 zurück, als dort erstmals ein Gastbetrieb erwähnt wurde. 1872 entstand daraus das Hotel Florian. Im Jahr 1910 übernahm Johann Weitzer den Betrieb und gab ihm seinen heutigen Namen. Seither wurde das Haus über mehrere Generationen hinweg weitergeführt und verändert.

Mit dem Steirischen Landeswappen zeichnet das Land Unternehmen aus, die sich durch besondere Leistungen und ihren Beitrag zur regionalen Wirtschaft hervorgetan haben. Landeshauptmann Mario Kunasek verwies in seiner Laudatio auf die „unerschütterliche Kraft einer Familie, die über Generationen hinweg ein lebendiges Gesamtkunstwerk geschaffen hat“. Er hob dabei insbesondere die Verbindung von Tradition und Innovation sowie die persönliche Gastfreundschaft des Hauses hervor: „Wir schauen auf eine jahrhundertealte Tradition der Gastfreundschaft zurück, deren Wurzeln tief in der Grazer Historie verankert sind. Doch eine Chronik wird erst dann zu einer lebendigen Erfolgsgeschichte, wenn Menschen sie mit Herzblut füllen.“

An der Verleihung nahmen rund 60 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie Mitglieder der Familie Weitzer teil. Für die Bewirtung sorgte das Restaurant Der Steirer mit regionalen Klassikern wie Backhendl, Tafelspitz, Käferbohnen und Apfelstrudel. Der Festakt fiel zugleich mit dem 80. Geburtstag von Mag. Friederike Weitzer zusammen.

„Das Landeswappen ist für uns eine große Ehre – und zugleich ein Auftrag“, erklärte Florian Weitzer anlässlich der Verleihung. „Unser Haus lebt davon, dass jede Generation etwas bewahrt und gleichzeitig den Mut hat, etwas Neues daraus zu machen. Wir wollen ein Grazer Haus bleiben, das offen ist für die Stadt, für unsere Gäste und für die nächste Generation.“

In den vergangenen Jahren wurde auch in die Modernisierung des Hotels investiert. Ein Großteil der Zimmer wurde zum Konzept „Dream Machine“ weiterentwickelt, zudem erhielt das Restaurant Der Steirer eine Neugestaltung. Weitere Schwerpunkte liegen nach Unternehmensangaben auf nachhaltigem Wirtschaften und der Ausbildung von Nachwuchskräften. Seit 1991 wurden im Hotel Weitzer insgesamt 386 Lehrlinge ausgebildet. Aktuell beschäftigt der Betrieb 116 Mitarbeiter.

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