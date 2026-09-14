Was macht Jamie Oliver vor seinem Auftritt? So läuft es bei der Rolling Pin.Convention Backstage ab.

Bevor Jamie Oliver auf der Bühne der Rolling Pin.Convention steht, beginnt sein Programm bereits hinter den Kulissen. Interviews, Foto- und Video-Termine sowie weitere Medienproduktionen gehören ebenso zu seinem Convention-Tag wie der eigentliche Auftritt vor dem Publikum.

Sein Ablauf zeigt nur einen kleinen Ausschnitt davon, was hinter den Kulissen passiert. Während die Speaker auf ihren Auftritt vorbereitet werden, laufen im Hintergrund Medienproduktion, Küche, Technik und Logistik parallel.

Hinter den Kulissen entsteht eigener Content

Parallel zum Bühnenprogramm läuft eine umfangreiche Medienproduktion. Mehr als 50 Shootings sind rund um die Convention geplant, ergänzt durch Podcasts, Interviews und Social-Media-Produktionen.

Das hat einen einfachen Grund: Was auf der Convention passiert, soll nicht nur für jene sichtbar sein, die direkt vor der Bühne sitzen. Gespräche, Interviews und weitere Inhalte entstehen parallel und können später auch über die Rolling-Pin-Kanäle weiterleben.

Backstage heißt nicht abgeschottet

Wer bei Backstage an einen streng abgeriegelten Bereich denkt, liegt bei der Rolling Pin.Convention nicht ganz richtig. Die Speaker verschwinden nach ihren Auftritten nicht automatisch hinter verschlossenen Türen, sondern bewegen sich auch über die Fläche, zwischen Lounge, Bühnen und weiteren Programmpunkten.

Für Besucher heißt das: Augen offen halten. Gerade rund um die Rolling Pin Lounge und beim Meet & Greet ergeben sich Möglichkeiten, Speaker auch abseits ihres offiziellen Auftritts zu erleben und direkt ins Gespräch zu kommen.

In vier Tagen entsteht eine komplette Backstage-Küche

Während vorne das Programm läuft, ist hinter den Bühnen eine eigene kulinarische Infrastruktur notwendig. Dafür wird innerhalb von nur vier Tagen in einer zunächst leeren Halle eine große Backstage-Küche aufgebaut.

Dort werden Zutaten vorbereitet, Gerichte fertiggestellt und die unterschiedlichen Anforderungen der Köche umgesetzt. Wenn gleichzeitig an mehreren Stellen gekocht wird, steigt auch der Strombedarf entsprechend. Zusätzliche Generatoren sorgen dafür, dass Herde, Kühltechnik und weitere Geräte parallel betrieben werden können.

Was am Convention-Tag selbstverständlich wirkt, entsteht also innerhalb weniger Tage aus dem Nichts.

Jeder Auftritt beginnt lange vor der Bühne

Damit Cooking Demonstrations, Talks und weitere Programmpunkte vor Ort funktionieren, beginnt die Vorbereitung deutlich früher.

Convention-Team, Speaker und Partner stimmen bereits im Vorfeld ab, was auf den Bühnen umgesetzt werden soll. Welche Produkte werden benötigt? Welche Technik muss bereitstehen? Und wie lässt sich eine Idee so umsetzen, dass sie für die Besucher tatsächlich erlebbar wird?

Vieles davon bleibt für Besucher unsichtbar

Genau darin liegt die eigentliche Backstage-Arbeit: Während vorne gekocht, diskutiert und präsentiert wird, laufen hinter den Kulissen Medienproduktion, Küche, Technik und Logistik gleichzeitig weiter.

Jamie Olivers Convention-Tag ist dafür nur ein Beispiel. Rund um mehr als 100 Speaker müssen Abläufe ineinandergreifen, damit aus einzelnen Auftritten am Ende zwei Tage Convention werden.

Und während das Publikum auf der Bühne vor allem das Ergebnis sieht, beginnt der eigentliche Aufwand oft schon lange vorher.

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