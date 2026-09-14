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Warum du dir dein Ticket für das größte Gastro-Event des Jahres unbedingt noch heute sichern solltest

Rolling Pin.Convention
98 Euro für zwei Tage Rolling Pin.Convention, Zugang zu allen Stages, Essen, Drinks, Education und Networking: Wer noch kein Ticket hat, sollte spätestens jetzt zuschlagen.
September 14, 2026 | Text: Redaktion

Wer bei der Rolling Pin.Convention Germany 2026 dabei sein und dabei noch sparen will, sollte nicht mehr lange warten. Bis 15. September gilt für das 2-Tagesticket noch der Early-Bird-Preis von 98 Euro. 

Und dafür bekommst du weit mehr als nur Zutritt zu Deutschlands größtem Foodsymposium – das Ticket macht zwei Tage Convention in vollem Umfang erlebbar.

Ein Ticket, alle Stages

Mit deinem Ticket bewegst du dich frei über das gesamte Gelände und hast Zugang zu allen Stages. Mehr als 100 Speaker bringen dort ihre neuesten Ideen, Techniken und Erfahrungen auf die Bühne.

Dabei geht es nicht nur darum, bekannte Namen live zu erleben. Du hörst direkt von Menschen, die sich intensiv mit den Fragen beschäftigen, die die Branche gerade bewegen – und viele ihrer Ideen längst im eigenen Betrieb umgesetzt haben.

Wer wissen will, wohin sich Gastronomie entwickelt, bekommt hier Antworten aus erster Hand.

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Essen und Trinken inklusive

Auch kulinarisch musst du nicht bei jedem Stopp erneut zur Geldbörse greifen.

An zahlreichen Partnerständen kannst du probieren, essen und trinken. Dazu gibt es eine eigene Energy Station, an der du dich frei bedienen kannst.

Das ist alles im Ticket enthalten und macht den kulinarischen Teil der Convention genauso erlebbar wie das Bühnenprogramm.

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Zwei Tage voller Ideen

Die Rolling Pin.Convention soll nicht nur unterhalten. Sie soll dir etwas mitgeben, das du danach tatsächlich nutzen kannst.

Vielleicht bestätigt ein Talk genau das Bauchgefühl, das du schon länger hast. Vielleicht liefert dir eine Masterclass die letzte Idee, die für ein neues Gericht oder Konzept gefehlt hat. Oder du entdeckst einen Ansatz, der dich dazu bringt, den eigenen Betrieb noch einmal anders zu denken.

Denn nur regional und saisonal zu kochen oder einen Stern an der Tür zu haben, reicht längst nicht automatisch für eine klare Positionierung. Entscheidend ist, wofür ein Betrieb wirklich steht – und genau solche Fragen werden auf der Convention diskutiert.

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Networking, das weiterbringt

Und dann sind da noch die Menschen.

Köche, Gastronomen, Sommeliers, Führungskräfte, Unternehmer und Entscheider kommen für zwei Tage an einem Ort zusammen. Du lernst neue Leute kennen, tauschst Erfahrungen aus und triffst Menschen, die ähnliche Fragen beschäftigen wie dich.

Daraus können neue Ideen, Kooperationen oder berufliche Chancen entstehen. Genau dieses Miteinander und die hohe Dichte an Menschen aus der Branche machen einen wesentlichen Teil der Convention aus.

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Kleiner Tipp: Mitschreiben lohnt sich

So banal es klingt: Nimm dir Notizen mit nach Hause.

Wer zwei Tage lang neue Ideen hört, spannende Produkte entdeckt und Gespräche führt, wird sich danach nicht an alles erinnern. Schreib deshalb mit, markiere die Punkte, die du wirklich umsetzen willst – und geh sie nach der Convention auch an.

Sonst bleibt am Ende nur eine gute Erinnerung. Der eigentliche Wert entsteht erst dann, wenn aus Inspiration etwas Konkretes wird.

Jetzt noch Early-Bird-Vorteil sichern

Für 98 Euro bekommst du zwei Tage Rolling Pin.Convention mit Zugang zu allen Stages, mehr als 100 Speakern, Education, Expo, Essen und Drinks sowie einem Netzwerk aus der gesamten Branche.

Bis 15. September gilt noch der Early-Bird-Preis.

👉 Hier Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 sichern.

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