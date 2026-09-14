Die 15 spannendsten Gastro-Trends, die du 2027 kennen musst

Was kommt nach Regionalität, Fermentation und Casual Fine Dining? Wer wissen will, wohin sich die Gastronomie entwickelt, sollte auf jene Menschen schauen, die schon jetzt an ihrer Zukunft arbeiten. Genau davon versammelt die Rolling Pin.Convention Germany am 28. und 29. September mehr als 100 auf ihren Bühnen. Das Programm zeigt ziemlich deutlich, welche Themen 2027 groß werden.

1. Eigene DNA wird zum wichtigsten Erfolgsfaktor

Regional, saisonal, nachhaltig – damit allein lässt sich 2027 kaum noch ein eigenständiges Konzept erklären. Restaurants müssen klarer beantworten können, wofür sie stehen und warum Gäste ausgerechnet zu ihnen kommen sollen.

Norbert Niederkofler macht die kulinarische DNA auf der Rolling Pin.Convention zum Thema. Dahinter steckt eine größere Entwicklung: Austauschbare Konzepte geraten stärker unter Druck. Herkunft, Biografie und eine erkennbare Handschrift werden zum Wettbewerbsvorteil.

2. Der Restaurantbesuch wird zur Inszenierung

Rasmus Munk zeigt im Alchemist seit Jahren, wie weit Gastronomie über Essen hinausgehen kann. Auch Elif Oskan und Markus Stöckle beschäftigen sich auf der Convention mit der Frage, wie aus einem Restaurantbesuch ein echtes Erlebnis wird.

2027 wird diese Idee weiter in die Breite gehen. Raum, Service, Musik, Dramaturgie und Storytelling verschmelzen stärker mit dem, was auf dem Teller passiert. Erinnerung wird zur entscheidenden Währung.

3. Fine Dining bekommt neue Regeln

Ist Fine Dining tot? Ganz sicher ist: Es verändert sich.

Sebastian Frank nennt seine Vision auf der Chefs.Stage „Fine Dine 3.0“. Gleichzeitig diskutieren Jan Hartwig, Tim Raue und Max Strohe über Michelin-Sterne, Status, Schattenseiten und die Zukunft der Spitzenküche.

Die Richtung für 2027: weniger steife Rituale, mehr Persönlichkeit. Luxus wird neu definiert – über Produkt, Idee und Erlebnis.

4. Fusion Cuisine wird erwachsen

Ein bisschen Asien hier, ein bisschen Mexiko dort: Für die nächste Generation der Fusion Cuisine reicht das nicht mehr.

Santiago Lastra beschäftigt sich auf der Summit.Stage explizit mit ihrer Zukunft, Tim Raue verbindet Asien und Deutschland, Sara Aqel entwickelt ihre eigene Küchenphilosophie aus Herkunft und persönlichen Einflüssen.

Fusion wird 2027 persönlicher. Entscheidend ist die Geschichte hinter der Verbindung verschiedener Küchen.

5. Köche holen mehr aus dem ganzen Produkt

Filet war gestern. Lucki Maurer widmet sich vergessenen Cuts, Max Stiegl provoziert mit ungewöhnlichen Produkten und The Duc Ngo nimmt sich die King Crab vor.

Damit rückt ein Thema wieder stärker ins Zentrum: Produktverständnis. Welche Teile wurden vergessen? Was lässt sich neu nutzen? Und wie kann aus vermeintlich Bekanntem wieder etwas Spannendes entstehen?

6. Japanische Techniken erobern weitere Küchen

Japan bleibt einer der wichtigsten Impulsgeber für europäische Spitzenküchen. 2027 dürfte dieser Einfluss noch technischer werden.

Auf der Rolling Pin.Convention treffen japanische Techniken auf vergessene Cuts, während im Food.Lab die japanische Kunst des Thunfischfiletierens gezeigt wird. Präzision, Schnitttechniken und Produktbehandlung rücken damit stärker in den Vordergrund.

7. Fermentation wird vom Trend zum Werkzeug

Fermentation verschwindet nicht. Sie wird professioneller.

Heiko Antoniewicz und Nina Rempe beschäftigen sich im Food.Lab mit Fermentation und Pairing. Der entscheidende Schritt für 2027 liegt in der Anwendung: Fermentation wird immer weniger als Selbstzweck verstanden und immer stärker gezielt für Geschmack, Tiefe und neue Kombinationen eingesetzt.

8. Pairing wird mutiger

Die klassische Weinbegleitung bekommt Gesellschaft. Kräuter, fermentierte Produkte und alkoholfreie Drinks eröffnen neue Möglichkeiten.

Kräuterexpertin Natalie Schrauwen spricht auf der DNA.Stage über Intuition und Dramaturgie beim Pairing. Genau diese Dramaturgie dürfte 2027 wichtiger werden: Begleitungen erzählen eine eigene Geschichte und werden stärker Teil des gesamten Menüs.

9. Wein darf wieder anecken

Sangiovese, Champagne und die Frage „Wein am Limit?“: Auch die School of Wine zeigt, dass sich die Branche bewegt.

Gäste trinken bewusster, Sommeliers müssen stärker erklären und Weinkarten brauchen eine klare Handschrift. 2027 wird spannend für jene Betriebe, die Wein emotionaler und zugänglicher vermitteln.

10. KI landet endgültig im Gastro-Alltag

2027 wird Künstliche Intelligenz für viele Betriebe kein Experiment mehr sein.

Andreas Jonderko und Daniel Niemann von gastronovi zeigen auf der Rolling Pin.Convention, wie KI, Automatisierung und Digitalisierung Gastronomen operative Arbeit abnehmen können. Der große Hebel liegt dabei hinter den Kulissen: Planung, Administration und Prozesse sollen schneller und effizienter werden.

11. Persönlichkeit wird zur Marke

Jamie Oliver ist das Extrembeispiel: Koch, Unternehmer und eine der bekanntesten Food-Persönlichkeiten der Welt. Sein Auftritt in Düsseldorf dreht sich auch darum, wie aus einem Koch eine internationale Marke wurde.

2027 wird Personal Branding auch für kleinere Betriebe relevanter. Gäste folgen Menschen. Sie wollen wissen, wer hinter einem Restaurant steht, welche Haltung diese Person vertritt und welche Geschichte sie erzählt.

12. Fehler werden zum Business-Kapital

Jamie Oliver spricht in Düsseldorf offen über Fehlentscheidungen, Rückschläge und die Learnings daraus. Das Thema passt zu einer Branche, in der Erfolgsgeschichten lange deutlich lieber erzählt wurden als gescheiterte Projekte.

2027 dürfte sich dieser Umgang weiter verändern. Wer Fehler schnell analysiert und Konsequenzen daraus zieht, kann daraus einen echten Vorsprung machen.

13. Erfolgreiche Restaurants werden härter kalkuliert

Jameson Stocks spricht auf der Summit.Stage über neue Regeln für erfolgreiche Restaurants. Michl Forster und Tom Klein zeigen, wie eine spontane Idee einen Betrieb retten kann.

Hinter beiden Themen steckt dieselbe Realität: Ein gutes Essen macht noch kein erfolgreiches Restaurant. Konzepte müssen klarer positioniert, wirtschaftlich belastbar und schnell anpassbar sein.

14. Arbeitgeber werden selbst zur Marke

Der Kampf um gute Mitarbeiter bleibt. Die Frage verschiebt sich zunehmend darauf, warum gute Leute in einem Betrieb bleiben wollen.

Die Karriere-Lounge und die Auszeichnung der Top-Arbeitgeber auf der Rolling Pin.Convention machen sichtbar, wie groß das Thema inzwischen geworden ist. 2027 werden Unternehmenskultur, Entwicklungsmöglichkeiten und Führung noch stärker darüber entscheiden, welche Betriebe ihre besten Leute halten können.

15. Geschmack schlägt Status

Sterne, Rankings und Social-Media-Reichweite bleiben relevant. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach Restaurants, die verständlich sind und Spaß machen.

Tim Mälzer stellt genau diese Frage in den Mittelpunkt seiner Vision moderner Gastronomie: Welche Konzepte funktionieren jenseits von Sternen, Likes und TV-Quoten? Sein Ansatz führt zurück zu einem erstaunlich simplen Punkt – Geschmack und ein Konzept, das Menschen erreicht.

Wo du diese Trends schon 2026 live erleben kannst

Viele der Menschen, die diese Entwicklungen vorantreiben, stehen am 28. und 29. September bei der Rolling Pin.Convention Germany im Areal Böhler in Düsseldorf auf der Bühne. Mehr als 100 Speaker zeigen dort ihre neuesten Ideen, Techniken und Konzepte – darunter Jamie Oliver, Rasmus Munk, Tim Mälzer, Tim Raue, Norbert Niederkofler, Santiago Lastra, Elif Oskan, Markus Stöckle und viele mehr.

Wer wissen will, was die Gastronomie 2027 beschäftigt, kann dort schon Ende September einen ziemlich guten Blick in die Zukunft werfen.

👉 Jetzt Ticket für die Rolling Pin.Convention Germany 2026 sichern und die Trends von morgen live erleben. Tickets sichern