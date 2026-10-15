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„Suppe mit Sinn“ sucht Gastronomen, die mithelfen

Die Tafel ÖsterreichSuppe mit Sinn
Ein Euro pro verkaufter Suppe: Die Tafel Österreich lädt Gastronomen zur Winterspendenaktion „Suppe mit Sinn“ ein. Ab November können Betriebe wieder mitmachen.
Oktober 15, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Die Tafel Österreich

Suppe mit Sinn – Genuss, der Gutes bewirkt!

Eine gute Suppe wärmt nicht nur den Magen, sondern kann auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen. Gemeinsam mit der Gastronomie lädt Die Tafel Österreich mit der Winterspendenaktion „Suppe mit Sinn“ dazu ein, Genuss und soziales Engagement zu verbinden.

Geschäftsführerin Alexandra Gruber von Die Tafel Österreich nimmt bei „Suppe mit Sinn“ eine Suppenschale von einer Köchin entgegen. Daneben stehen eine weitere Köchin und ein Koch.

So einfach geht’s: Mach eine Suppe auf deiner Speisekarte zur „Suppe mit Sinn“ und gib deinen Gästen die Möglichkeit, kulinarischen Genuss mit einer guten Tat zu verbinden. Denn von jeder verkauften Suppe geht 1 Euro als Spende an Die Tafel Österreich und kommt damit armutsbetroffenen Menschen zugute.

Ob kleines Beisl, gemütliches Wirtshaus oder Haubenrestaurant, ob in der Stadt oder im Grünen – jeder teilnehmende Betrieb und jede Suppe zählt. Mit deiner Teilnahme zeigst du deinen Gästen, dass Genuss und gesellschaftliche Verantwortung wunderbar zusammenpassen.

Eine Suppe in einem Teller im Zuge der Initiative "Suppe mit Sinn".

Jetzt mitmachen! Die Aktion läuft vom 1. November bis 31. Dezember 2026. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, mit der Option auf Verlängerung bis Februar. Melde deinen Betrieb einfach unter www.suppemitsinn.at an. Die Teilnahme ist unkompliziert und kostenlose Werbematerialien unterstützen dich dabei, deine „Suppe mit Sinn“ bei deinen Gästen bekannt zu machen.

Gemeinsam sorgen wir für mehr soziale Wärme – Löffel für Löffel!

Konstanze Breitebner und Thomas Mraz halten Suppenteller unterstützen Die Tafel Österreich bei der Aktion „Suppe mit Sinn“.

Die Tafel ÖsterreichSuppe mit Sinn
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