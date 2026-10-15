„Suppe mit Sinn“ sucht Gastronomen, die mithelfen

Ein Euro pro verkaufter Suppe: Die Tafel Österreich lädt Gastronomen zur Winterspendenaktion „Suppe mit Sinn“ ein. Ab November können Betriebe wieder mitmachen.

Oktober 15, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: Die Tafel Österreich