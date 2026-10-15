Streit um „besseresser“: ZDF weist Vorwürfe von TV-Koch Sebastian Lege zurück

Sebastian Lege kritisiert vor seinem Abschied vom ZDF öffentlich die Zusammenarbeit mit dem Sender. Im Podcast „Dr. Riemer“ schildert der „besseresser“-Moderator, dass Vorschläge für neue Formate abgelehnt worden seien. Zugleich habe er stärker zuspitzen sollen, als er fachlich vertreten konnte. Das ZDF widerspricht seiner Darstellung zur Formatentwicklung und verweist auf mehrere gemeinsam umgesetzte Sendungen. Der Wechsel zu RTL Deutschland steht bereits seit dem Sommer fest.

Sebastian Lege kritisiert vor seinem Abschied vom ZDF öffentlich die Zusammenarbeit mit dem Sender. Im Podcast „Dr. Riemer“ schildert der „besseresser“-Moderator, dass Vorschläge für neue Formate abgelehnt worden seien. Zugleich habe er stärker zuspitzen sollen, als er fachlich vertreten konnte. Das ZDF widerspricht seiner Darstellung zur Formatentwicklung und verweist auf mehrere gemeinsam umgesetzte Sendungen. Der Wechsel zu RTL Deutschland steht bereits seit dem Sommer fest.

Zwischen Aufklärung und Zuspitzung

Mit „besseresser“ erklärt Lege einem breiten Publikum, wie die Lebensmittelindustrie arbeitet. Als gelernter Koch und Produktentwickler baut er bekannte Produkte nach und zeigt, welche Zutaten und Verfahren hinter Werbeversprechen stecken.

Nach zahlreichen analysierten Produkten wollte Lege die Reihe inhaltlich weiterentwickeln. Im Podcast erklärt er, dass er den Sender frühzeitig auf die begrenzte Themenauswahl aufmerksam machte. Seine Vorschläge für neue Formate lehnte das ZDF nach seiner Darstellung ab. Darunter war die Idee, Pizza, Döner und andere Alltagsgerichte mit Verfahren aus der Lebensmitteltechnologie zu verbessern. Mit diesem Ansatz fand er schließlich bei VOX Gehör.

Auch beim Ton der Sendungen schildert er Differenzen. Nach seinen Worten verlangte das ZDF stärkere Zuspitzungen: Er sollte „auf gewisse Dinge noch mehr moderativ draufkloppen“. Für ihn ging das fachlich zu weit und berührte seine berufliche Glaubwürdigkeit. Diese Konflikte nennt Lege als entscheidenden Grund, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Das ZDF hält mit seinen Formaten dagegen

Der Sender verweist auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit über mehr als 13 Jahre und betont, die Inhalte gemeinsam mit Lege kontinuierlich weiterentwickelt zu haben. Als Beispiele nennt das ZDF „Lege packt aus“, „besseresser goes Schule“ und die „besseresser“-Challenge.

Die Kritik an fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten weist es deshalb zurück. Nach Angaben des ZDF endet der Vertrag auf Leges Wunsch am 31. Dezember 2026. Der Sender erklärt, die Zusammenarbeit „gerne zu angemessenen Konditionen“ fortsetzen zu wollen. Auf die Vorwürfe zum gewünschten Moderationston geht die Stellungnahme nicht ausdrücklich ein.

Wie es für Lege und „besseresser“ weitergeht

Ab Januar 2027 arbeitet Lege exklusiv für RTL Deutschland. Die Sendergruppe gab die Verpflichtung bereits am 2. Juli bekannt. Seine seit 2023 laufende VOX-Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ bleibt im Programm. Zusätzlich entwickelt RTL Deutschland mit ihm weitere Formate für die Hauptsendezeit.

„besseresser“ geht unterdessen ohne sein bisheriges Gesicht weiter. Als Nachfolger ist Influencer und YouTuber Tim Armann vorgesehen. Ihm wünscht Lege ausdrücklich Erfolg und begrüßt den Fortbestand der Reihe. Trotz seiner Kritik am ZDF beschreibt er den Abschied als schmerzhaft: Über Jahre hat er die Marke mitaufgebaut und fühlt sich ihr weiterhin verbunden.