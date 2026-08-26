Haubenköchin Heidi Ratzinger kehrt an den Meidlinger Markt zurück

Von 2019 bis 2024 leitete Heidi Ratzinger die Küche der Wirtschaft am Markt in Wien-Meidling. Zuletzt war sie bei den Geschwistern Rauch in der Steiermark tätig. Ab Oktober übernimmt die erfahrene Köchin nun die Küchenleitung im biozertifizierten Heu&Gabel und entwickelt die bisherige Linie aus Bio, Saison und enger Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten weiter.

Von 2019 bis 2024 leitete Heidi Ratzinger die Küche der Wirtschaft am Markt in Wien-Meidling. Zuletzt war sie bei den Geschwistern Rauch in der Steiermark tätig. Ab Oktober übernimmt die erfahrene Köchin nun die Küchenleitung im biozertifizierten Heu&Gabel und entwickelt die bisherige Linie aus Bio, Saison und enger Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten weiter.

Für Ratzinger ist die Rückkehr an den Meidlinger Markt mehr als nur ein neuer Job. „Es ist wie ein Heimkommen“, sagt die 53-Jährige. Die Gegend kennt sie bestens, ebenso das Zusammenspiel aus Marktleben, Produzenten und Gastronomie. An ihrer kulinarischen Linie will sie festhalten: österreichische Wirtshausküche mit oberösterreichischen Wurzeln, saisonalen Produkten und Einflüssen aus dem Umfeld des Markts.

Wirtshausküche bleibt ihre Linie

Zuletzt arbeitete Ratzinger bei den Geschwistern Rauch in der Steiermark. Die Station bestätigte sie vor allem darin, welchen Weg sie selbst weitergehen will.

„Eine Pinzettenköchin werd ich nicht mehr werden. Mein Herzblut ist die Wirtshausküche“, sagt sie.

Im Heu&Gabel soll genau diese Küche auf den Teller kommen – auf hohem Niveau, ohne unnötige Förmlichkeit. Ratzinger nennt etwa Braten, geschmorte Backerl, Paprikahendl oder gekochtes Rindfleisch als mögliche Gerichte. Dazu sollen Fisch und viel Gemüse kommen, am Abend darf es etwas feiner werden. Auch die türkischen und arabischen Einflüsse rund um den Meidlinger Markt will sie weiterhin aufgreifen.

Die Voraussetzungen dafür sind bereits gelegt: Das Heu&Gabel wurde im Gault&Millau Guide 2026 mit 14,5 Punkten und zwei Hauben ausgezeichnet und ist biozertifiziert. Ratzinger bringt mehr als drei Jahrzehnte Küchenerfahrung mit. Zu ihren Stationen zählen unter anderem die Blaue Gans in Salzburg, das Holy Moly am Wiener Badeschiff, das Petz im Gußhaus und der Knappenhof an der Rax, wo sie 2018 ihre erste Haube erkochte.

Clara Aue macht sich selbstständig

Mit Ratzingers Einstieg endet zugleich die Zeit von Clara Aue im Heu&Gabel. Sie leitete die Küche seit Mai 2025 und war maßgeblich daran beteiligt, das Restaurant zum Zwei-Hauben-Lokal weiterzuentwickeln. In ihre Zeit fallen außerdem die Bio-Zertifizierung und der Ausbau der Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten.

Aue schlägt nun selbst ein neues Kapitel auf: Im dritten Wiener Gemeindebezirk will sie ein eigenes Lokal eröffnen. Weitere Details dazu sind derzeit noch nicht bekannt.

Ab Herbst gehen damit beide Köchinnen neue Wege: Clara Aue in die Selbstständigkeit, Heidi Ratzinger zurück an den Meidlinger Markt. Im Heu&Gabel bleibt die bisherige Ausrichtung bestehen – künftig mit Ratzingers Wirtshausküche und ihrer eigenen Handschrift.