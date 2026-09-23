Dieses Gastspiel hatte Biss: Pop-up im DAS WOLF

Wenn Michael Wolf im DAS WOLF kocht, liegt das Wortspiel auf der Hand. Für einen Abend reiste der Koch mit seinem Wolf Atelier aus Amsterdam nach Langenlebarn. Beim Pop-up „Der Wolf im DAS WOLF“ präsentierte er ein eigens zusammengestelltes Menü, das französische Techniken mit internationalen Einflüssen verband.

Wenn Michael Wolf im DAS WOLF kocht, liegt das Wortspiel auf der Hand. Für einen Abend reiste der Koch mit seinem Wolf Atelier aus Amsterdam nach Langenlebarn. Beim Pop-up „Der Wolf im DAS WOLF“ präsentierte er ein eigens zusammengestelltes Menü, das französische Techniken mit internationalen Einflüssen verband.

Der Auftakt mit Kohlrabi, BBQ und Miso gab die Richtung vor. Danach servierte das Team Langoustine mit Dashi und Hollandaise sowie Schalotte mit Trüffel und Sellerie. Auf Wolfsbarsch mit Curry, Karotte und Muscheln folgte Rib Eye mit Lardo, Portwein und grünem Spargel.

Zum Schluss setzte Wolf noch einmal auf Kontraste: Eine Gorgonzola Crème Brûlée mit Kakao und Orange traf auf French Toast mit Vanille und Karamell. Damit endete ein Menü, das immer wieder zwischen vertrauten Produkten und überraschenden Kombinationen wechselte.

Für DAS WOLF war es nach eigenen Angaben das erste Gastspiel eines internationalen Restaurants in seiner Veranstaltungsreihe. Das Lokal in Langenlebarn ergänzt seine À-la-carte-Küche regelmäßig mit Winzerdinnern, Four-Hands-Dinnern und Pop-ups. Mit dem Wolf Atelier holte es dieses Format nun erstmals über die Landesgrenzen hinaus.