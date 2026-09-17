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Der Alchemist macht Pause – Das plant Rasmus Munk für sein Restaurant

KopenhagenRasmus Munk
Rasmus Munk stellt eines der berühmtesten Restaurants der Welt auf den Kopf: Ab Dezember schließt das Alchemist jedes Jahr fünf Monate für den regulären Service. Dahinter steckt ein radikales neues Arbeitsmodell.
September 17, 2026 | Text: Redaktion | Fotos: Alchemist

Ein Restaurant, das jedes Jahr fast ein halbes Jahr keine Gäste zum Dinner empfängt? Rasmus Munk macht genau das. Ab Dezember 2026 führt der Zwei-Sterne-Koch im Kopenhagener Alchemist die sogenannte „Intermission“ ein. Fünf Monate pro Jahr werden ausschließlich Forschung, Entwicklung und Experimenten gewidmet.

Seit seiner Eröffnung 2019 hat sich das Alchemist zu einem der international bekanntesten Restaurantkonzepte entwickelt. Munks „Holistic Cuisine“ verbindet Gastronomie mit Kunst, Performance, Technologie, Aktivismus und Wissenschaft. Laut Restaurant steht mittlerweile mehr als eine Million Menschen auf der Warteliste.

Rasmus-Munk-12_Eis

Ein Restaurant, das jedes Jahr fast ein halbes Jahr keine Gäste zum Dinner empfängt? Rasmus Munk macht genau das. Ab Dezember 2026 führt der Zwei-Sterne-Koch im Kopenhagener Alchemist die sogenannte „Intermission“ ein. Fünf Monate pro Jahr werden ausschließlich Forschung, Entwicklung und Experimenten gewidmet.

Seit seiner Eröffnung 2019 hat sich das Alchemist zu einem der international bekanntesten Restaurantkonzepte entwickelt. Munks „Holistic Cuisine“ verbindet Gastronomie mit Kunst, Performance, Technologie, Aktivismus und Wissenschaft. Laut Restaurant steht mittlerweile mehr als eine Million Menschen auf der Warteliste.

Rasmus-Munk-12_Eis

Fünf Monate für neue Ideen

Statt neue Gerichte und Konzepte parallel zum laufenden Restaurantbetrieb zu entwickeln, soll sich künftig das gesamte Team während der Intermission darauf konzentrieren. In der Küche werden hunderte Ideen getestet, das Service-Team beschäftigt sich unter anderem mit Psychologie, Choreografie, Performance und Storytelling. Dazu kommen Forschungsreisen und der Austausch mit Experten aus der Gastronomie und anderen Disziplinen.

Das Alchemist verschwindet während dieser Zeit trotzdem nicht vollständig hinter verschlossenen Türen. Geplant sind Backstage-Touren, bei denen Besucher Einblicke in die Räume und den kreativen Prozess bekommen sowie Geschmäcker und Getränke vergangener Alchemist-Saisonen erleben können. Zusätzlich soll es ein eigenes Programm mit Special Events geben.

Wenn der reguläre Betrieb wieder startet, soll sich das Restaurant jedes Mal deutlich verändert haben – mit neuem Menü, neuen Kunstinstallationen und neuen Projektionen unter der ikonischen Kuppel. November 2026 ist damit die letzte Gelegenheit, das Alchemist in seiner derzeitigen Form zu erleben. Die Reservierungen dafür werden am 21. September freigeschaltet.

Rasmus Munk kommt nach Düsseldorf

Noch bevor die erste Intermission beginnt, kommt Rasmus Munk zur Rolling Pin.Convention Germany. Am 28. und 29. September 2026 trifft sich die Branche im Areal Böhler in Düsseldorf. Munk übernimmt am Dienstag die Summit.Stage und gibt dort Einblicke in seine Gedankenwelt und seinen Zugang zu moderner Gastronomie.

Wer den Mann hinter einem der radikalsten Restaurantkonzepte der Welt live erleben will, bekommt damit nur wenige Tage nach der Ankündigung seines neuen Alchemist-Modells die Gelegenheit dazu.

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