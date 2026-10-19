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Hunderte Fans zur Eröffnung von Lucianos erstem Loco Chicken in Wien

Der Rapper Luciano bringt Loco Chicken nach Wien und steht zur Eröffnung selbst am Mikrofon. Hinter dem Fan-Andrang steckt ein Gastronomiekonzept mit europäischen Expansionsplänen.
Oktober 19, 2026 | Text: Laura Stefan | Fotos: The Guardians | Loco Chicken

Die Restaurantkette Loco Chicken von Rapper Luciano hat sein erstes Restaurant in Österreich eröffnet. Zum Start in der Favoritenstraße 95 in Wien kamen Hunderte Fans, die den Rapper und Markenmitgründer persönlich begrüßten. Der neue Standort ergänzt das bereits bestehende Lieferangebot in Österreich und ist Teil der internationalen Expansion der gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen LANCH entwickelten Marke.

Rapper Luciano posiert mit zwei Fans für ein Foto bei der Eröffnung von Loco Chicken in Wien.

Die Restaurantkette Loco Chicken von Rapper Luciano hat sein erstes Restaurant in Österreich eröffnet. Zum Start in der Favoritenstraße 95 in Wien kamen Hunderte Fans, die den Rapper und Markenmitgründer persönlich begrüßten. Der neue Standort ergänzt das bereits bestehende Lieferangebot in Österreich und ist Teil der internationalen Expansion der gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen LANCH entwickelten Marke.

Rapper Luciano posiert mit zwei Fans für ein Foto bei der Eröffnung von Loco Chicken in Wien.

Hunderte Fans warten auf der Wiener Favoritenstraße bei der Eröffnung von Lucianos erstem Loco Chicken in Österreich.

Chicken mit individueller Würze

Auf der Karte stehen Chicken-Burger, Filets und Wings, die Loco Chicken nach eigenen Angaben halal-zertifiziert anbietet. Zu den Burgervarianten zählen Chili Cheese mit Jalapeños, Teriyaki Cheese und ein XXL-Big-Cheese-Burger.

Ein zentrales Element des Angebots sind die „Shake Buckets“: Gäste können Filets und Wings mit unterschiedlichen Gewürzmischungen kombinieren, darunter White Truffle, Garlic Cheese und Korean Spice. Dazu gibt es Beilagen wie Potato Pops, Onion Rings und Protein Cheese Sticks. Die Marke setzt damit auf ein überschaubares Kernprodukt, das sich über Würzungen, Saucen und Zusammenstellungen variieren lässt.

Burger, panierte Hähnchenstücke, Pommes, Mais und Dips von Loco Chicken auf einem Holztisch.

Von der Fanbase zum Restaurantgast

Luciano und LANCH starteten Loco Chicken 2023. Das Unternehmen entwickelt Gastronomiemarken gemeinsam mit Künstlern und Creatoren und nutzt deren Communities, um die Konzepte bekannt zu machen. Zum Geschäftsmodell gehören eigene Restaurants ebenso wie Partnerbetriebe und Ghost Kitchens, die das Liefergeschäft bedienen.

Mit Wien baut die Marke ihre Präsenz außerhalb Deutschlands weiter aus. Anfang September eröffnete sie im schwedischen Lund ihr erstes Restaurant des Landes, begleitet von einer Partnerschaft mit foodora. Auch in den Niederlanden, der Schweiz und Belgien ist Loco Chicken bereits aktiv. Als nächster Markt ist Dänemark vorgesehen; weitere Stores sind in Planung.

Für LANCH gehört die Verbindung zwischen Standort und Fangemeinde zur Strategie: „Wir bringen Loco Chicken dorthin, wo unsere Fans sind“, erklärt Senior Marketing Managerin Antonia Best. Der Andrang in Favoriten zeigt das Interesse zum Auftakt. Nun beginnt für den Wiener Betrieb der Alltag jenseits des Eröffnungsevents.

 

 
 
 
 
 
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