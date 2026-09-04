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Wilde Zeiten bei KRÖSWANG: herbstlicher Genuss der Superlative.

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Österreichs führender Frische-Lieferant startet mit heimischem Wild, raffinierter Convenience, herbstlichen Beilagen und edlen Desserts in die Wildsaison 2026.
September 4, 2026

Als Österreichs größter Anbieter von Wildspezialitäten startet der Frische-Lieferant heuer mit dem umfangreichsten Wildsortiment seiner Geschichte in die Saison. Vor allem beim heimischen Wild aus österreichischen Revieren wurde kräftig ausgebaut, damit in der Küche keine Wünsche offenbleiben.

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KRÖSWANG ist Österreichs führender Anbieter von Wildspezialitäten.

Heimische Klassiker aus dem Revier

Hirsch, Reh und Wildschwein sind der Stolz jeder guten Wildkarte, und genau hier bietet KRÖSWANG die volle Vielfalt. Vom Rücken über Keule und Filet bis zu Edelgulasch, Kronen vom Hirsch und praktischem Rollbraten stimmt die Basis für jedes Gericht. Wer über die Klassiker hinaus überraschen will, greift zu Gams, Hase oder fein luftgetrocknetem Hirschrohschinken.

Federwild für die Festtage

Wenn Martini und Weihnachten näher rücken, führt kein Weg an Gans, Ente und Fasan vorbei. Österreichische Bauernente und Weidegans stehen bereit, dazu Hafermastgans, Perlhuhn und feines Fasanenbrustfilet. So wird jeder Festtagstisch zum kulinarischen Höhepunkt des Genussjahres.

Weniger Aufwand, mehr Genuss

Damit in der Hochsaison mehr Zeit fürs Wesentliche bleibt, nehmen fixfertige Lösungen wie Wildschweinragout oder Hirschgulasch der Küche die Arbeit ab. Herbstliche Beilagen von Maroni und Knödel bis zu edlen Waldpilzen runden jedes Wildgericht ab, ganz ohne Kompromisse bei der Qualität.

Vom edlen Auftakt bis zum süßen Finale

Ein rundes Wild-Menü beginnt schon beim ersten Gang. Feine Pasteten und Terrinen, zarte Entenleberpralinen und Hirsch Carpaccio sorgen für den edlen Auftakt. Das süße Highlight der Saison sind die neuen EISLIEBE Premium-Eisknödel, die jedem Menü einen unverwechselbaren Schlusspunkt setzen, den Ihre Gäste in Erinnerung behalten.

www.kroeswang.at

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