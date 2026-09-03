Willkommen am kleinsten Chef’s Table der Welt: Deine exklusive Trend-Reise mit RISSO & Pako Ködel

Wir glauben an die Kraft des Details und an den Wert echter Begegnungen. Deshalb verwandeln wir unseren Stand C61 auf der Rolling Pin.Convention 2026 in eine exklusive Bühne für Geschmacksexplosionen. Erlebe in einer intimen Runde von nur 4 Personen innovative Texturspiele, raffiniertes asiatisches Streetfood und die Food-Trends von morgen in einer 30-minütigen Verkostungsreise, die du so schnell nicht vergessen wirst.

Was dich am Risso Chef’s Table erwartet:

Live-Experience mit Pako Ködel: Erlebe in entspannter Atmosphäre, wie Pako live kleine Meisterwerke zubereitet: Drei Signature-Häppchen, die das Beste aus Asiens Streetfood-Küche vereinen, gekrönt von einem süßen Abschluss.

Erlebe in entspannter Atmosphäre, wie Pako live kleine Meisterwerke zubereitet: Drei Signature-Häppchen, die das Beste aus Asiens Streetfood-Küche vereinen, gekrönt von einem süßen Abschluss. Innovative Geschmackswelten: Freu dich auf ein Spiel der Kontraste. Pako kombiniert überraschende Aromen, Temperaturen und Texturen, bei denen extrakross auf extrem cremig trifft – ein Kick für den Gaumen.

Freu dich auf ein Spiel der Kontraste. Pako kombiniert überraschende Aromen, Temperaturen und Texturen, bei denen extrakross auf extrem cremig trifft – ein Kick für den Gaumen. Ein Blick in die Zukunft: Erhalte exklusive Einblicke in die Food-Trends von 2027 und nimm wertvolle Impulse für deine eigene Küche mit.

Erhalte exklusive Einblicke in die Food-Trends von 2027 und nimm wertvolle Impulse für deine eigene Küche mit. Austausch auf Augenhöhe: Deine Chance für einen spontanen Talk mit Pako und dem RISSO®-Team. Raum für deine Fragen, neue Ideen und kreativen Austausch.

Sichere dir deinen exklusiven Platz!

Die Plätze für dieses Erlebnis sind streng limitiert, um den persönlichen Austausch zu garantieren. Wenn du dabei sein möchtest und mit Pako und RISSOÒ auf diese Geschmacksreise gehen willst, dann bewirb dich jetzt.*

Mit etwas Glück sehen wir uns an unserem Chef’s Table auf der Rolling Pin 2026!

* Wichtiger Hinweis: Bitte beachte, dass für die Teilnahme am Chef’s Table ein gültiges Eintrittsticket für die Rolling Pin 2026 erforderlich ist.