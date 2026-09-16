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Red Bull stellt seine neue Winter Edition 2026 vor: Pistachio & Berries

Red Bull
Red Bull bringt die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries ab dem 14. September 2026 für begrenzte Zeit auf den Markt.
September 16, 2026

Red Bull bringt die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries ab dem 14. September 2026 für begrenzte Zeit auf den Markt. Die Edition wird, zusätzlich zum permanenten Red Bull Editions-Portfolio in Österreich, mit und ohne Zucker im ausgewählten Einzelhandel, in der Gastronomie und online erhältlich sein.

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KEY FACTS

  • Produkt: Red Bull Winter Edition
  • Geschmacksname: Pistachio & Berries
  • Geschmacksprofil: Pistazie und Beeren, ausbalanciert durch Karamell mit nussigen und cremigen Nuancen (künstlich aromatisiert)
  • Varianten: mit Zucker und zuckerfrei
  • Verfügbar ab: 14. September 2026
  • Erhältlich bei: österreichweit im ausgewählten Einzelhandel, in der Gastronomie und online
  • Dosengröße: 250-ml
  • Dosenfarbe: Red Bull Pistaziengrün
  • Produktbasis: Enthält die gleichen wesentlichen Zutaten wie der klassische Red Bull Energy Drink, jedoch in einer anderen Geschmacksrichtung.

Salzburg, 14. September 2026 – Red Bull stellt heute die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries vor; eine limitierte Winter Edition, die ab dem 14. September 2026 in Österreich erhältlich sein wird. Das Produkt wird sowohl mit Zucker als auch als zuckerfreie Variante im ausgewählten Einzelhandel, in der Gastronomie und online erhältlich sein.

Eine kalte Dose Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries eröffnet eine Geschmackskomposition aus Pistazie und Beeren, ausbalanciert durch Karamell mit nussigen und cremigen Nuancen (künstlich aromatisiert).

Q&A

Ist die Red Bull Winter Edition eine neue Geschmacksrichtung?

Ja. Die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries ist eine saisonale, zeitlich begrenzte Variante, die in Österreich eingeführt wird und sowohl mit Zucker als auch als zuckerfreie Variante erhältlich sein wird. Sie bietet ein neues Geschmacksprofil, welches sich vom klassischen Red Bull Energy Drink unterscheidet.

Wie schmeckt die Red Bull Winter Edition?

Die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries kombiniert den Geschmack von Pistazie und Beeren, ausbalanciert durch Karamell mit nussigen und cremigen Nuancen. Dadurch ist die Winter Edition 2026 ein neues Produkt und unterscheidet sich von früheren Winter Editionen.

Ab wann ist die Red Bull Winter Edition erhältlich?

Die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries wird ab dem 14. September 2026 erhältlich sein.

Wo können Konsument:innen die Red Bull Winter Edition kaufen?

Die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries wird österreichweit im ausgewählten Einzelhandel, in der Gastronomie und online erhältlich sein.

Wird die Red Bull Winter Edition auch zuckerfrei erhältlich sein?

Ja. Die Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries wird sowohl mit Zucker als auch als zuckerfreie Variante erhältlich sein.

Enthält die Red Bull Winter Edition die gleichen Zutaten wie Red Bull Energy Drink?

Die Red Bull Winter Edition enthält die gleichen wesentlichen Zutaten wie der klassische Red Bull Energy Drink, bietet jedoch in einer anderen Geschmacksrichtung.

Wie viel Koffein enthält die Red Bull Winter Edition?

Die Red Bull Winter Edition enthält 80 mg Koffein pro 250-ml-Dose. Dies entspricht ungefähr der Koffeinmenge einer selbst gebrühten Tasse Kaffee und entspricht damit dem klassischen Red Bull Energy Drink.

In welcher Verpackung wird die Red Bull Winter Edition verkauft?

Sowohl die zuckerhaltige als auch die zuckerfreie Version der Red Bull Winter Edition Pistachio & Berries sind in 250-ml-Dosen in Pistaziengrün erhältlich. Die Red Bull Winter Edition mit Zucker ist ebenfalls im 4 Pack erhältlich – ideal um zu teilen!

Wo finden Konsument:innen weitere Informationen?

Weitere Informationen sind unter https://www.redbull.com/at-de/energydrink/products/red-bull-winter-edition verfügbar.

Red Bull
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