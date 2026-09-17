Lila ist das neue Grün: Schulstad Bakery Solutions bringt Farbe mit Ube-Bun

Farbe bekennen im Premium-Segment: Mit dem Purple Bun bringt Lantmännen Unibake unter der Marke Schulstad Bakery Solutions ab Herbst ein Burgerbrötchen in kräftigem Violett auf den Markt. Inspiriert vom globalen Hype um die philippinische Ube-Wurzel ist die Produktneuheit die ideale Basis für aufmerksamkeitsstarke Aktionen. Nach Matcha rückt mit Ube die nächste asiatische Trendzutat in den Fokus der Lebensmittelbranche – und mit ihr ein neues Farbstatement in der Gastronomie. Die außergewöhnliche Optik des Purple Buns sorgt für Social-Media-taugliche Signature-Dishes.

„Mit dem Purple Bun bedienen wir das wachsende Bedürfnis der Gastronomen, sich durch innovative, ästhetische Konzepte vom Wettbewerb abzuheben“, erklärt Annette Trostheide, Marketingleiterin von Lantmännen Unibake Deutschland.

Sanfte Süße trifft auf maximale Vielseitigkeit

Gefärbt wird das Burgerbrötchen ausschließlich durch natürliche Zutaten, wie der Ube-Wurzel. Der Bun punktet jedoch nicht nur optisch, sondern auch durch sein einzigartiges Geschmacksprofil. Die dezente, leicht nussige Süße und die feine Vanillenote der Ube-Wurzel verleihen ihm einen milden Charakter. Dadurch erweist sich der violette Bun als wandlungsfähig: Er harmoniert perfekt mit herzhaften Burgern wie Pulled Pork, saftigem Rindfleisch oder würzigen Plant-Based-Alternativen und eignet sich gleichermaßen für kreative, süße Dessert-Anwendungen und außergewöhnliche Frühstücks- oder Brunch-Kreationen.

Höchste Qualität und einfaches Handling für die Profiküche

Die Buns zeichnen sich durch eine saftig-softe Krume und eine exzellente Textur mit langer Standzeit aus, ohne durchzuweichen – ein klarer Vorteil für Delivery-Konzepte und den Counter-Verkauf. Geliefert wird das Produkt tiefgekühlt und bereits vorgeschnitten. Das Burgerbrötchen ist rund 110 Millimeter (4,5 inch) groß und wird mit 2×15 Stück pro Karton geliefert. Dank Thaw-and-serve-Prinzip ist er nach kurzem Auftauen sofort einsatzbereit.

Weitere Informationen sowie Inspirationen für die Profiküche gibt es hier: https://www.schulstadbakerysolutions.de/inspirationen/produktkonzepte/ube/